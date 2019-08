Ingen test eller karakterer: Snoren blev klippet til verdens første skoledag

110 elever tog mandag fat på ikke bare et helt nyt skoleår, men en helt ny skole. Fund Friskole er fri for karakterer og prøver, men fuld af ambitioner om at være en rød tråd med både børnehave og ungdomsuddannelse.

Det kan synes som en ganske gennemsnitlig første skoledag. Med solsikker på bordene, flagguirlander i loftet, spændte børn og ligeså forældre. Men noget er alligevel anderledes denne skolemorgen for børnene, der bliver budt velkommen af saxofon, håndtryk og highfives i Enggade i Odenses centrum. Det er nemlig ikke bare første dag efter en sommerferie, men - som en lærer formulerer det - verdens første skoledag på Fund Friskole. En ny skole i byen. En skole uden karakterer og uden prøver. Med økologisk fællesfrokost. Skabt på fundamentet af FN's 17 verdensmål og Grundtvig. Og ikke mindst en skole, som foreløbig 110 sæt forældre lader være rammen om deres børns skoleliv. - I er modige, siger Michael Thagaard og erklærer med trommehvirvel og rød snor-klipperi skolen for åben. - Her vil vi tro på alt. På nær ingenting. Her får I mulighed for at tro på jer selv, på livet, på drager, kærlighed, håbet, på salamandere og på nytårsløjer. Vi tager den tid, der skal til. For det handler om at blive fundet og favnet, som dem I er, understreger han.

Flere dropper folkeskolen De seneste år er mængden af Odense-børn i fri- og privatskoler steget fra 19 procent, over 20 til 21 procent af de børn, der sidste år begyndte i 0. klasse.Den udvikling har børn- og ungerådmand Susanne Crawley Larsen (R) et ønske om at bremse og har argumenteret for, at 15 procent vil være et passende tal at nå ned på.



- Det er ingen alarmerende stigning, men lige pludselig bliver udfordringen for stor, så det er nu, der skal gøres noget, har hun understreget. Hun har blandt andet foreslået lavere klassekvotienter, en bedre fordeling af tosprogede og en ny, stor folkeskole i centrum som nogle af grebene.



Odense har cirka 20 fri- og privatskoler og 33 almene folkeskoler.



På landsplan går i gennemsnit 17 procent af skolebørnene i en fri- eller privatskole, og det tal har en del år været stigende.

Som en skole uden karakterer og prøver skiller Fund Friskole sig ud, og det tiltaler en del børn og voksne. I hvert fald måtte skolen før sommerferien lukke midlertidigt for tilmelding for at kunne følge med. Foto: Christian Nordholt

Tavst og tomt Efter sang og snak sendes børnene ud i klasserne. Fundsofferne, som 7. og 8. klasserne kaldes, møder et stort set tomt klasseværelse. Kun fem tæpper er bredt ud på gulvet, og stille musik fylder det ellers tavse lokale. Skal de lave yoga? Skal de til at bede? Spørgsmålene står ubesvarede hen. - Der er en mening med galskaben, forsikrer lærerne. - Vi har møbler og flotte plakater, men vi har revet det hele ud, siger de: - Vi vil gerne bygge det her op sammen med jer. Vi skal være her mange timer, og det skal være så fedt, at man ikke har lyst til at gå hjem igen. Det kan lyde som utopi, men sådan skal det gerne være at gå i skole. Børnene er stadig tavse.

Alt for lidt champagne Masser af ord og mindst lige så mange ambitioner og idéer er der til gengæld hos skoleleder Thagaard. Han er selv skolemand og har blandt andet været med til at bygge Faaborgegnens Efterskole op, og i halvandet års tid har han sammen med en flok virksomhedsejere inden for især design og udvikling af læringsmiljøer skabt grundlaget for Fund Friskole. - Mulighederne for at lave friskole er os givet i Danmark, så lad os bruge dem. Og så er tiden rigtig. Der er en øget opmærksomhed på alternativer, man kan vælge til, har han tidligere forklaret. Og nu tilsyneladende fået ret. Med 110 elever på allerførste skoledag, 350 opskrevne elever og udsolgte 0. klasser de kommende fem år er interessen til at få øje på. - Vi kunne ikke nå at ansætte flere lærere, så vi måtte midlertidigt stoppe for tilmeldingerne før sommerferien. Det er helt vildt, siger Michael Thagaard og fortæller, at der er børn fra både friskoler, privatskoler og folkeskoler og fra adresser i blandt andet Odense, Nyborg, Nørre Aaby og Svendborg. Trods ventelister frister det ikke at udvide skolen fra det planlagte max på 250 elever, med én klasse per årgang og højst 20 elever i hver af klasserne med de yngste børn. For det er netop den lille, den nære og overskuelige skole, der er det efterspurgte udgangspunkt. Men det betyder ikke, at Fund Friskole lukker om sig selv. Tværtimod, understreger skolelederen. - Vi laver ubegrænset adgang, vi tør invitere andre ind og stiller os selv til rådighed for andre. Fund Friskole har skabt samarbejder med for eksempel en spejdergruppe om brug af deres hytte til udeskole, med musikskole, med den kommunale ungdomsskole Ung Odense om madbod til festival, med en skole i Mexico City, med UNICEF om at blive rettighedsskole og med virksomheder omkring teknologiforståelse. - Det er fuldstændig overvældende, sådan som vi er blevet modtaget, og vi har egentlig drukket alt for lidt champagne, konstaterer Michael Thagaard.

Mere end en skole Og Funds ambitioner rækker endnu længere. - Vi vil gerne være den røde tråd i arbejdet med børnene og de unge, forklarer Michael Thagaard. Derfor er en børnehave med 22 børn allerede kommet til. Flere spørger efter en vuggestue. Og tankerne om en ungdomsuddannelse rumsterer også. - Den skal bygge på de værdier, vi har, men pege ind i for eksempel erhvervsskoler og HF-uddannelse. Men det bliver ikke næste år, for vi skal heller ikke gabe over for meget, siger skolelederen. Så først gælder det altså de 110 elever, de syv lærere, de tre på kontoret, de fire i køkkenet, de 22 børnehavebørn og fire pædagoger, der lige nu og tilsammen udgør Fund Friskole - og Fund Børnehave.