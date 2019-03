'Ingen overhængende fare': Tonsvis af kemikalier bliver hos politianmeldt virksomhed

"Vi har politianmeldt virksomheden for, at de ikke har kunne redegøre for mængden af kemikalier, som er overgået i deres varetægt fra konkursboet med baggrund i den af Fortum udarbejdede opgørelse til bortskaffelse af 10. april 2017. Vi har nu et overblik over, hvad der forefindes af kemikalier på ejendommen efter tilsyn og gennemgang af oplaget med ejeren den 5. februar 2019, og nyt tilbud for bortskaffelse udarbejdet af Fortum. Med baggrund i politianmeldelsen og det fulde overblik over oplaget, vurderer vi ikke, at der bør være grundlag for bekymring for ikke-korrekt bortskaffelse af kemikalierne", skriver Boie Skov Frederiksen.

Men de resterende 31 ton kemikalier, deriblandt stærke koncentrationer af salpetersyre og svovlsyre, får indtil videre stadig lov til at stå opmagasineret hos den politianmeldte virksomhed på Nordbirkvej 4 i Seden - tæt på et boligkvarter med flere hundreder borgere.

Vandcenter Syd har fundet indikationer på, at der formentligt er hældt kemikalier i kloakken på et uvist tidspunkt.

Jura står i vejen

Er der ikke rent juridisk grundlag for det i forlængelse af politianmeldelsen - altså at lave en akut selvhjælpshandling?

"Kommunen kan foretage en selvhjælpshandling, såfremt vi vurderer, at et ulovligt forhold skal bringes til ophør, eller der er en overhængende, alvorlig fare for sundheden, og hvor øjeblikkeligt indgreb er påkrævet for at afværge væsentlig forurening eller forureningens udbredelse. Vi vurderer ikke, at nogen af de beskrevne situationer er forekommende, da kemikalierne opbevares lovligt i et dertil indrettet rum. Vi vurderer ikke, at en politianmeldelse alene kan danne det juridiske grundlag for en selvhjælpshandling. Er det juridiske grundlag ikke på plads, har vi ikke hjemmel til at sende regningen videre til den ansvarlige, ejeren af ejendommen".

Har I forståelse for, at det blandt borgerne kan virke besynderligt, at kommunen politianmelder en virksomhed, men lader kemikalierne blive på adressen?

"Ja, vi har fuld forståelse for, at naboerne kan føle sig utrygge. Vi vil derfor gå i gang med at forberede et informationsmøde, hvor vi kan redegøre for situationen og for forholdene på ejendommen".