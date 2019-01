Ingen løsning: Pubejer stævner Odense Kommune for tabt omsætning og materielle skader

Odense Kommune afviser erstatningskrav fra Jim Newman, indehaver af pubben Ryan's. Men det får ikke pubejeren til at give op. - De har pisset på mig længe nok, nu pisser jeg tilbage, siger han.

Der er ingen løsning på vej i striden mellem Jim Newman, ejeren af den irske pub Ryan's, og Odense Kommune, hvor Jim Newman har krævet erstatning for tabt omsætning og skader på hans pub, som han mener er forårsaget af byomdannelsesprojektet Fra Gade til By, der grænser tæt op til pubben. Odense Kommune har kort før jul via sin advokat Kromann Reumert svaret på de krav om erstatning, som Jim Newmans advokat Tverskov & Partnere rejste i september. Men svaret er på næsten samtlige punkter en klar afvisning af, at Odense Kommune vil påtage sig ansvaret - og på den baggrund afviser kommunen og dens entreprenører også at betale erstatning.

Det her har intet med penge at gøre. Det handler om respekt. Jim Newman, indehaver af den irske pub Ryan's i Odense

Newman er klar til byretten Jim Newman siger om svaret: - Jeg er ikke overrasket over, at kommunen er klar til at bruge flere penge på advokater, end det ville have kostet dem at få løst problemet. Ville det ikke i en drømmeverden være rart, hvis svaret havde været: Jim, det er vi kede af, nu skal vi få det ordnet. Hvad så nu? Lader du så sagen ligge, eller vil du kæmpe videre i byretten? - Sagen ender i retten. Sådan må det være. Er du klar til det? - Ja, for hvis jeg ikke står op for mig selv nu, hvornår skal jeg så? Jeg føler, jeg har været storsindet over for dem (TBT-projektet, red.) og ladet dem køre rundt med mig i starten. Problemet er, at de ikke vil indrømme, når de begår fejl. I stedet er det konstant benægtelse fra deres side. Jim Newman oplyser, at han torsdag eller fredag vil tage kontakt til sin advokat og bede ham gå i gang med at forberede retssagen.

Må tåle kloaklugt Konkret havde Jim Newman blandt andet krævet 30.000 kroner i erstatning for tabt omsætning i en weekend i september, hvor en kloak tæt ved pubben fik lov at stå åben hen over en weekend, hvilket ifølge pubejeren førte til, at hovedparten af kunderne flygtede på grund af stanken. Men generne ved kloakarbejdet "er ikke gået udover, hvad man som nabo til projektet må tåle i forbindelse med projektets udførelse", lyder svaret fra Odense Kommunes advokat. Ligeledes afvises det, at TBT-projektet kan holdes ansvarlig for skader på skilte, markiser og på pubbens ur, der hænger udenfor. Det er holdt op med at gå, hvilket ifølge Jim Newman skyldes rystelser fra byggepladsen, da en stor maskine arbejdede tæt ved pubben. "Der er ikke blevet registreret rystelser, som - efter vores vurdering - har kunnet forårsage en skade som den omhandlede på uret. Det er derfor efter vores vurdering, hverken Odense Kommunes eller Züblins maskiner som har forårsaget skaden på uret", lyder svaret fra Odense Kommune. Det eneste punkt, hvor kommunen imødekommer Jim Newmans krav, angår de rester af beton, der er sprøjtet op på Ryan's facade. Kommunen tilbyder at rense det af uden beregning.

Handler om respekt Men det rækker ikke for Jim Newman. Hvorfor er det værd at tage den her kamp ved domstolene? Du løber en økonomisk risiko ... - Det her har intet med penge at gøre. Det handler om respekt. De har pisset på mig længe nok, nu pisser jeg tilbage, siger pubejeren og tilføjer, at det, han allermest ønsker, er en offentlig undskyldning. Men den røde linje er krydset, og nu må tingene gå deres gang i byretten, fastslår han. - De pisser på så mange folk i hele byen. Ingen har taget kampen. Nu gør jeg det, og jeg er ligeglad med pengene. Jeg har fået nok. Avisen har forsøgt at få en kommentar fra Stig Langsager, der er projektchef for TBT-projektet Fra Gade til By. I en kortfattet mail oplyser han: - Jeg er rigtig ked af, hvis vi skal til at køre en tvistesag, men jeg har strakt mig så langt, som jeg ifølge min advokat må som kommune.