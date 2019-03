Ingen læger til Paarup i denne omgang: Den gamle Paarup Skoles bygninger rives ned

Dialogen om fremtiden for to af bygningerne, der hører til den gamle Paarup Skole, er bragt til ende. De skal rives ned, har By- og Kulturudvalget besluttet.

Der var forskellige visioner for skæbnen af to af den gamle Paarup Skoles bygninger. Nu har By- og Kulturudvalget besluttet, at de skimmelsvampsbefængte bygninger skal rives ned.

Odense Kommune har fra start villet rive bygningerne ned, så Paarup Skole kunne udnytte arealet til at lave noget for Paarups børn og unge.

- Min drøm kunne være, at de bygninger kom ned, og man fik lavet noget fedt til børnene. Det kunne være til de yngste, men det kunne også sagtens være til de ældste elever, udtalte skoleleder af Paarup Skole, Tina Skelgaard til Fyens Stiftstidende.

På den anden side stod Morten Andreasen, som havde en vision for de to bygninger. Han er direktør for hovedentreprenøren Allround Byg og havde tilbudt at overtage bygningerne samt stå for deres istandsættelse, så de kunne huse læger. Tidligere overtog han forsamlingshuset ved siden af bygningerne og omdannede det til Sundheds-huset, og han så dermed et lægehus som den naturlige udvikling for området.

Paarup Foreningen havde også indsigelser mod nedrivningen. Den syntes, at de gamle bygninger skulle bevares. Bygningernes bevaringsværdi på 4 - skalaen går fra 1 til 9, hvor 1 er mest bevaringsværdig - var dog også årsagen til, at politikerne overhovedet skulle tage stilling til nedrivningen.

De indsigelser var ikke nok til at ændre politikernes holdning, og nu har de slået det sidste søm i bygningernes kiste.