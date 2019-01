Ingen karakterer eller prøver: 100 børn er skrevet op til ny rund friskole

Fredag var skoleleder Michael Thagaard i gågaden for at gøre reklame for Fund Friskole. Ud over klassetrin fra 0. til 10 bliver der også plads til en børnehave på skolen. Desuden arbejdes der sideløbende på ? efter de samme principper og i samarbejde med lokale ? at oprette en skole i Botswana i Afrika. ? Det handler om udsyn, siger skolelederen. Foto: Nils Mogensen Svalebøg

Interessen er stor for den nye friskole, der fri for både prøver og karakterer er klar til de første børn 1. marts. Senere venter helt nyt og rundt skolebyggeri tæt ved banegården.

Der bliver ikke delt hverken 2- eller 12-taller ud. Der bliver ingen eksamensdage fuld af nervøs neglebidning. Til gengæld serveres der økologisk skolemad, der tages udgangspunkt i FN's 17 verdensmål, skolen bliver rund og delvist bygget op af gamle skibscontainere, den bliver båret af Grundtvig-Koldske værdier, og der bliver plads til familiefællesspisning og yoga om aftenen. Fund Friskole hedder det nye barn i Odense-klassen. På en midlertidig adresse i Enggade tager den 1. marts imod de første forårs-sfo-børn, og til august begynder skolelivet så for alvor. - Mulighederne for at lave friskole er os givet i Danmark, så lad os bruge dem, siger Funds skoleleder, Michael Thagaard. Og den indstilling henter han stor forældreopbakning til. Foreløbig er flere end 100 børn skrevet op. Og i 0. klasserne med skolestart i 2021 og 2022 er alle pladser besat. - Vi må knibe os selv i armen, konstaterer Michael Thagaard. - Vi åbner mails med højre hånd og tager telefon med venstre. Vi har spændende diskussioner med forældre om værdier, og vi kører hjem med armene over hovedet, for vi har ramt noget. Vi er et tydeligt alternativ til det eksisterende i kraft af, at vi er prøvefri. Vi er et tilvalg, siger han.

Tre ting, der får Fund Friskole til at skille sig ud 1. Der er ingen prøver og karakterer- Det er et ønske om at have den pædagogiske frihed, der følger med, og som giver mulighed for at gøre tingene på en anden måde. Fagenes indhold skal sættes over for fagenes anvendelighed. Man skal kunne se, hvad det kan bruges til, og det skal være læring med kroppen forrest, fortæller skoleleder Michael Thagaard.



2. Der serveres økologisk skolemad



- Vi samarbejder med cateringvirksomheden Øland fra Svendborg, og jeg har taget idéen om skolemad med fra efterskoleverdenen, hvor man også sidder sammen om måltidet og spiser. Det handler om maddannelse.



3. Skolen bygger på FN's 17 verdensmål



- Når man bygger en skole fra bunden, er der mulighed for at tænke verdensmålene ind. Rengøringen skal for eksempel være svanemærket, bygningen skal være bæredygtig og maden økologisk.

I den runde bygning, Fund Friskole vil opføre tæt på banegården, bliver der et opgør med det klassiske klasseværelse. - Vi lægger op til, at undervisningen giver aktive børn, fortæller skoleleder Michael Thagaard. Indretningen skal være til at flytte, der bliver niveauforskelle, og skibscontainere fyldes for eksempel med lego og med slængestole til læsning. Tegning: Arkitekt Jesper Thyge Brøgger

Håber på samarbejde - Men samtidig er det også et fravalg af folkeskolen, som børn- og ungerådmanden gerne vil have flere ind i, og som bliver kaldt den vigtigste institution i samfundet. Hvad tænker du om jeres rolle i den forbindelse? - Mit eget eksempel viser styrken i det danske skolesystem. At man kan vælge mellem det, der passer bedst til vores børn, forklarer skolelederen. - Jeg har selv fire børn. To af dem har gået i folkeskolen, en har gået på friskole og en på privatskole. Ja, folkeskolen er folkets skole, men to af mine børn har haft andre behov. Og jeg tror, der er plads til alle skoleformerne. Det er jeg selv et godt eksempel på. Michael Thagaard er ikke skræmt af børn- og ungerådmand Susanne Crawley Larsens (R) seneste snak om, at der brug for initiativer for at få flere forældre i Odense til at vælge folkeskolen til. - I et samfundsmæssigt perspektiv vil det være fint med flere penge til folkeskolen. Og kan vi være med til at sikre flere penge til skoleområdet, er det kun en god ting. Vi ser ikke et modsætningsforhold. Tværtimod håber Fund Friskole på et samarbejde. Både med byens folkeskoler, med andre uddannelsesinstitutioner og med erhvervsliv. - Vi vil gerne samarbejde, så vi kan spille hinanden bedre. Allerede i næste uge samles folk fra blandt andet Fund Friskole, SDU, University College Lillebælt og Kompan i en nyetableret leg- og læringsklynge. - Og vi vil også gerne have folkeskolen med, siger Michael Thagaard.

På Fund Friskole bliver børnene mødt med spørgsmålet "hvorfor er du så dejlig?". - Så går det sjældent galt, siger skoleleder Michael Thagaard. Foto: Nils Mogensen Svalebøg

Børnene er et fund Han er selv skolemand og har en baggrund i efterskoleverdenen, hvor han har været med til at bygge Faaborgegnens Efterskole op. Derudover tæller initiativtagerne Erling Hjernø, Tim Larcombe, Ulrik With Andersen og Jesper von Wieding, der alle er virksomhedsejere og beskæftiget inden for især design og udvikling af læringsmiljøer. - Det her er et lyst- og værdiprojekt, understreger Michael Thagaard. - Vi kan ikke lade være. Og så er tiden rigtig. Der er en øget opmærksomhed på, at tingene kan gøres anderledes og på alternativer, man kan vælge til. Ambitionen er, at de midlertidige lokaler i Enggade om to og et halvt år kan erstattes af et helt nyt og rundt skolebyggeri tegnet af Odense-arkitekten Jesper Thyge Brøgger. Det skal ske med pengehjælp fra fonde og banker. - Finansieringen er ret langt, siger Michael Thagaard uden at ville komme det nærmere. På samme vis vil han heller ikke fortælle om den præcise adresse. Men det er centralt i byen og tæt på banegården, fremhæver han. Der skal være plads til højst 250 elever og ikke flere end 20 elever i hver af klasserne med de yngste. - Vi vil være en lille skole med ét spor op til 10. klasse, for vi tror på nærhedsprincippet. Det er det, der efterspørges. Og så er der navnet. Fund Friskole. - Det er historien om at blive fundet og set. Vi skal skabe de rigtige forudsætninger, for at børn bliver fundet og føler sig som et fund, forklarer skolelederen. Og tilføjer så med et skævt smil: - Og ja, det er nu, min jyske bror ville give mig en lammer.

Væk med karaktererne Fra Krisztina Vajda Rygård er der imidlertid ingen lammere, men ren ros til Fund Friskole. Sammen med sin kone har hun skrevet deres treårige datter Hanna op til skolestart på byens nye friskole. - Som forældre har vi spurgt os selv, hvordan vi bedst sikrer vores datter lykke, robusthed og succes i fremtiden. Den teknologiske udvikling går stærkt med automatisering, og om 15 år vil verden være helt anderledes. I den sammenhæng mener vi ikke, at det almindelige skolesystem er det rigtige, forklarer hun. Det er især Fund Friskoles tagen udgangspunkt i det enkelte barn, de anderledes læringsmetoder, de små klasser, serveringen af økologisk mad og ikke mindst fraværet af karakterer, der tiltaler Krisztina Vajda Rygård. - Karakterer fjerner fokus fra det vigtige og gør læring til noget negativt. Det skal være interesse og ikke karakterer, der motiverer til at lære nyt, mener hun, der også hæfter sig ved, at der på et introduktionsmøde på Fund Friskole var flere af Michael Thagaards tidligere elever fra efterskoletiden, der nu selv har fået børn og gerne vil give dem en skolehverdag på friskolen. - Det må være et godt tegn.