Ingen kan slå mor af banen: Enlige mødre kæmper imod de kriminelle

De somaliske kvinder i Sahan møder fordomme fra såvel religiøse mørkemænd som danske medier, men det stopper ikke deres kamp for at give børnene en god fremtid i Danmark. De står op imod kriminelle og terrorsympatisører, og der står respekt om mødrene, hvor de dukker op.

De mange enlige mødre i i den somaliske kvindeforening Sahan har lært realiteterne at kende på den hårde måde.

De har misset vigtige meddelelser fra skolen, fordi beskederne blev sendt på skoleintra, og da flere ikke kan læse, har de heller ikke kunnet åbne en computer.

De har prøvet at sidde til skole-hjem-samtaler, hvor deres drenge har oversat fra dansk til somalisk, at alt går godt, selv om det var meget langt fra sandheden.

Og de har sendt børnene ud og lege efter skole, fordi det var det, man gjorde i Somalia, uden at være klar over, at der løb lidt for mange kriminelle unge rundt derude i Vollsmose, klar til at kapre nye bandemedlemmer med "gode tilbud".

Resultatet kan aflæses i kriminalitetsstatistikkerne, hvor alt for mange somaliske unge mænd og drenge optræder. Og det betyder også, at en god del af de mere end 100 kvinder i Sahan har drenge, der sidder eller har siddet i fængsel.

Den udvikling fik dem for fem år siden til at danne Sahan, hvis navn betyder "Fremad sammen". Som foreningens formand, Ayan Muumin, siger:

- Det begyndte typisk med, at de 10-12-14-årige blev skoletrætte og hang ud ved centeret i stedet for at gå i skole. Det er sket for mange, og jeg synes ikke, vi fik den rigtige hjælp dengang, for alt for mange somaliske drenge blev kriminelle. Ofte gik moren derhjemme, bange, fordi hun var kommet til et nyt land, ikke talte sproget og havde haft ubehagelige oplevelser i forbindelse med krigen. Derfor valgte hun at gemme sig lidt og manglede informationer og viden, for eksempel om gode fritidsaktiviteter.

- Vi lavede Sahan, fordi vi mødre havde et ønske om at være sammen om at hjælpe hinanden og yde hjælp til selvhjælp. Som en af mødrene sagde: Enten er vores opdragelse forkert, eller også har miljøet ændre sig så meget, at opdragelsen også må ændre sig.

Og det har den gjort. De mange fraskilte kvinder prøver at få mændene til at tage et større ansvar - hvad mange gør - og ellers patruljerer kvinderne i grupper i området for at se, hvad børnene laver, og hvem de færdes sammen med, når de har fri fra skole. De er tilmed blevet en aktiv del af SSP - et samarbejde mellem skole, sociale myndigheder og politi, der netop har til formål at forebygge kriminalitet blandt børn og unge.