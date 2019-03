De træ rumænske mænd, der i et grundlovsforhør erkendte sig skyldig i at have stjålet værktøj fra byggepladsen ved TBT-Tower i Odense, er mandag blevet dømt ved Retten i Odense. Dommen lyder på 15 måneders fængsel, udvisning fra Danmark samt 12 års indrejseforbud.

Odense: Træ rumænske mænd i alderen 20, 30 og 34 år er mandag blevet dømt skyldig i sagen om stjålne værktøjer for knap en million kroner. De tiltalte i sagen, Superman Vaduva, Alin-Marius Grozavu og Alin-Ilie Iordache, erkendte sig allerede i grundlovsforhør tilbage i december skyldige i tyveri af værktøjer fra TBT-Tower-byggeriet i Odense. Rumænerne blev opdaget af politiet på parkeringspladsen foran McDonald's ved Rosengårdscentret i deres varevogn. Ifølge vidneudsagn fra politiassistent Morten Sørensen hos Fyns Politi, var der blandt de stjålne værktøjer også en stjålen Ipad. Det skulle vise sig, at den blev Superman og de to andres kryptonit. Det var GPS-signaler fra denne tablet, der fik politiet til at gennemsøge den mistænkelige varevogn. På grund af betjentens tidligere erfaring inden for håndværk og den nyeste melding om stjålet værktøj fra TBT-Tower, gik der ikke lang tid før, at de tre rumænere blev anholdt og bilen beslaglagt.

Ikke kun fra TBT-Tower Ved Retten i Odense kom det frem, at det ikke kun var tyvekoster fra byggepladsen ved TBT-Tower, der blev fundet i varevognen. Ifølge anmeldelses-rapporterne var der også fundet værktøj svarende til meldte tyverier fra byggepladser i Kalundborg, Roskilde og Slagelse. Ud fra en vurdering foretaget af både politiet og de forurettede, var der ,efter optælling, værktøj for over 900.000 kroner i varevognen. Selvom de tiltaltes individuelle forklaringer var en smule misvisende, var de alle sammen enige om, at de resterende tyvekoster var blevet hentet i en grøft lidt uden for Odense. Sækken med værktøj forklarede de, var baggage de skulle hente for en ven, og at de ikke syntes, at dens indhold var af mistænkelig grad. De tre rumænere var tiltalt i 14 forhold om tyveri, men eftersom der manglede fældende bevis for, at de tiltalte stod bag tyverierne på Sjælland, kunne de kun erkendes skyldige for hæleri af de omtalte ekstra tyvekoster.

Vil bare gerne hjem Det var tydeligt, at de tre rumænere var påvirket af sagens omstændigheder. Der blev både grint og grædt under retssagen, og der var ingen protester fra de tiltaltes side, da dommerrækken fremsagde dommen. De fik hver især et år og tre måneders fængsel, udvisning fra Danmark samt indrejseforbud i 12 år. Ved dommerens spørgsmål om en sidste kommentar fra de dømte, svarede de alle sammen, at de blot ønskede at kunne komme hjem til deres familie i Rumænien. De dømte skal fortsat varetægtsfængsles, til de kan afsone deres fængselsstraf.