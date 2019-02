Ingen adgang: Gravearbejde lukker Eventyrhaven i de næste godt to uger

Det er bagåen til højre i billedet, der skal graves dybere for at tage imod regnvand fra Thomas B. Thriges Gade-området. Opstemningen sørger for, at regnvandet ikke løber direkte ud i Odense Å. Foto: Nils Svalebøg

Både selve Eventyrhaven og Åstien gennem den er lukket, mens arbejdet med at uddybe bagåen står på.

I løbet af tirsdagen blev en af byens mest populære parker hegnet ind. Frem til 22. februar vil Eventyrhaven være lukket for al færdsel, og forklaringen handler om regnvand. I Eventyrhaven spalter Odense Å sig i to dele, der får en del af parken til at fremstå som en ø. Det er det lille stykke bagå nærmest rådhuset og domkirken, som i de kommende uger skal undergå en forvandling, idet den skal graves dybere. Bagåen fungerer nemlig ikke længere som vandløb. Det har funktion som regnvandsbassin, og ved at grave dybere, får det en større kapacitet. Tirsdag var en pumpe i gang med at tømme bagåen for vand, og der var ved at blive gjort klar til, at entreprenørerne kunne få deres gravemaskiner ned til åen med indkørsel fra Klosterbakken. Normalt er Åstien gennem Eventyrhaven meget trafikeret, fordi det er en let måde at komme gennem den opgravede midtby på. Så for at den megen trafik ikke kommer i karambolage med de store gravemaskiner, er Eventyrhaven altså blevet totalt lukket af indtil 22. februar, hvor arbejdet efter planen er slut.

Projektleder Bo Jørgensen, Vandcenter Syd, ved pumpen, der er i gang med at tømme bagåen for vand, så gravemaskinerne kan komme til. Foto: Nils Svalebøg

Regnvand fra TBT Projektleder Bo Jørgensen fra Vandcenter Syd står i spidsen for uddybningsarbejdet. Han fortæller, at det er regnvandet fra det nybyggede Thomas B. Thriges Gade-område, der skal ledes ud i bagåen via en vandledning, der går under Vægtergården og løber ud i bagåen under det normale vandspejl. Hvis man ikke havde kunnet klare håndteringen af regnvandet fra TBT-området på den måde, skulle der have været gravet et helt nyt regnvandsbassin nær nybyggeriet. Også fordi det på grund af p-kældrene under al nybyggeriet ikke er muligt at skaffe sig af med regnvandet ved nedsivning. Regnvandet må heller ikke, fortæller Bo Jørgensen, ledes direkte ud i Odense Å, fordi det kan skabe erosion til skade for åløbet. Bagåen er ikke ret dyb, og efter der er blevet gravet, vil den stadig ikke være dybere end omkring en meter på de dybeste steder, fortæller Bo Jørgensen.

Gravearbejdet lukker Eventyrhaven - og dermed også Åstien gennem haven - for al trafik frem til 22. februar. Foto: Nils Svalebøg

Opstemning I forvejen benyttes bagåen til at tage sig af regnvand fra Klosterbakken-området. Så mens der kun i meget beskedent omfang kommer vand fra selve Odense Å ind i det lille stykke bagå, er det altså regnvand fra Klosterbakken og Thomas B. Thriges Gade, der står for vandstanden. For enden af bagåen, lige ved Albanigade-broen, er der en opstemning af træ. Kun når vandet står meget højt i bagåen, vil det løbe over opstemningen og ud i selve Odense Å. Problemet ved den konstruktion er dog, at det tit kommer til at flyde med flasker, dåser og andet affald, som Eventyrhavens mindre betænksomme gæster har det med at smide i bagåen. Men der har Vandcenter Syd en aftale med kommunen om, at der bliver ryddet op fra tid til anden. Tirsdag eftermiddag blev bagåen langsomt tømt af en pumpe, der ekspederede vandet fra bagåen ud i selve Odense Å, og imens kom et par cykler til syne på bagåens mudrede bund. I de kommende dage skal der lægges jernplader ud, så entreprenørernes maskiner og køretøjer ikke ødelægger Åstien, og så kan det egentlige uddybningsarbejde gå i gang. Og selv om Bo Jørgensen har kigget lidt skeptisk på vejrudsigten, der lover masser af regn i de kommende dage, så håber han på, at arbejdet kan blive færdigt til tiden, så der fra 22. februar atter kan være fri færdsel i og gennem Eventyrhaven.