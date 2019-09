- I valgkampen er det blevet talt meget om klimakrisen, men vi står også i en naturkrise. Antallet af dyr og planter går tilbage med et foruroligende højt tempo, vores drikkevand er under pres, vi forbruger mere end kloden kan holde til, og alt for mange danskere dør eller bliver syge af luftforurening. Den udvikling skal vi vende i fællesskab, siger ministeren og fortsætter:

Størstedelen af de nyansatte er primært fra Odense og det øvrige Fyn, men også fra Trekantområdet og Sjælland kommer medarbejderne pendlende fra. Derudover er der stadig omkring 190 medarbejdere, der pendler mellem København og Odense. Dem håber Lars Møller Christensen at kunne fastholde, selvom han ved, at der formentlig vil være et løbende frafald.

Intet pendlerproblem

Det frafald er dog ikke noget, miljøplanlægger Lasse Sehested Jensen fra Valby forventer at være en del af. Han har pendlet til Odense i omkring tre måneder.

- Det er altid trist at miste søde og gode kollegaer, men den proces er nok ¨ved at være overstået. Jeg frygtede selv at skulle pendle, men jeg er faktisk blevet glad for det. Jeg bor tæt på Valby Station, og Miljøstyrelsens lokaler ligger stationsnært her i Odense, så på den måde har det ikke været et problem for mig, siger Lasse Sehested Jensen.