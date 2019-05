Fra fredag aften og frem til mandag morgen bliver Nørregade lukket for ind- og udkørsel ved Østre Stationsvej. Det sker for at give plads til vejarbejde i forbindelse med Odense Letbane.

Odense: I godt en uge har det ikke været muligt for bilister at svinge til venstre ad Nørregade fra Østre Stationsvej på grund af letbanearbejdet ved banegården. Og i den kommende weekend bliver Nørregade helt spærret ved Østre Stationsvej, oplyser Odense Letbane.

Nørregade bliver spærret fredag klokken 20, og vejspærringen varer indtil mandag 27. maj klokken 5.00.

Spærringen gælder både ind- og udkørsel fra Nørregade, og betyder derfor, at bilister, som skal til og fra Nørregade, må køre via Jernbanegade og Slotsgade. For at komme frem til Jernbanegade skal bilisterne i weekenden køre foran Odense Banegård Center, ligesom busserne gør for tiden.

Adamsgade - det er vejen rundt om Odense Banegård Center - ensrettes til gengæld i weekenden i østlig retning, det vil sige mod Thomas B. Thriges Gade.