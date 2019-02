Indsigt: - Vi skal først vurdere, om bygningerne er bevaringsværdige

Chef i Byudviklingsafdelingen Ellen Drost læner sig op ad rækkefølgeplanen for at have styr på havneudviklingen, og den skal først laves om i 2020, siger hun, der dog gerne vil kigge på Havnegade inden.

Indsigt

Hvad betyder det, at I i By- og Kulturforvaltningen læner jer op ad en rækkefølgeplan?

- Rækkefølgeplanen er lagt ind i den store Havneomddannelsesplan 2.0 fra 2016, og med den sikrer vi, at der ikke er for meget byggeri i gang på havnen på én gang. Med rækkefølgeplanen tager vi hensyn til planlægningen af havnens udvikling. Og at det er det relevante byggeri, der er i gang.

Hvad mener du med "det relevante"?

- At man ikke risikerer at bygge noget, der ikke er afsætning for. Det sker i andre byer som København og Aarhus, hvor der er byggeboom, og hvor afsætningen viser sig ikke kunne følge med.

Men hvad nu hvis det ikke handler om at bygge nyt, men om at bevare? Så risikerer bygningerne at forfalde, mens rækkefølgeplanen følges. Er det rimeligt?

- Vi vurderer selvfølgelig bygningerne, og hvis det er relevant, må vi gøre det igen. Som det ser ud nu, ændrer vi rækkefølgeplanen i forbindelse med den ny kommuneplan i 2020. Så bliver der taget aktivt stilling til, om det er nødvendigt med en ny rækkefølgeplan - også i forhold til de forslag, der måtte komme ind.

Ved ikke at give bygherrer lov til at bevare i den rækkefølge, de selv ønsker, risikerer man vel, at de i stedet river bevaringsværdige bygninger ned?

- Nu skal vi lige først vurdere, om bygningerne er bevaringsværdige.

Kan man sige, at kommunen overlader til private at beslutte, om der skal bevares noget på havnen, hvis man ikke i tide giver dem mulighed for at renovere?

- Jeg kender godt sagen på Havnegade, og hvis byggeselskab gerne vil have, at vi kigger på det igen, gør vi det. Men det handler også om, hvilke zoner på havnen der skal bygges boliger på, og hvor der skal være erhverv. Om de zoner skal laves om, skal der også tages stilling til i den kommende kommuneplan.