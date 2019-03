Indsats giver pote: Mårhund fanget i det nørdøstlige Odense

Siden november har seks gps-mærkede mårhunde været sendt ud på mission. De såkaldte 'judas-mårhunde' blev sat ud i den fynske natur for at opspore artsfæller. En nylig fanget mårhund i Odense NØ viser, at indsatsen virker.

I november satte Naturstyrelsen en større operation i gang. En ny potentiel fjende var opdaget i den fynske natur. Mårhunden. Et invasivt, altædende rovdyr, der længe har truet dele af det danske økosystem. Den lille, pelsede fjende har allerede spredt sig til store dele af Jylland. Derfor var det vigtigt, at der blev sat ind før mårhunden kunne sprede sig og gøre Fyn til et permanent opholdssted. I krig og kærlighed gælder alle kneb - og netop kærlighed skulle vise sig at være det stærkeste våben. Seks steriliserede mårhunde blev udstyret med en gps-søger og sat ud omkring Tåsinge og Kerteminde. Disse såkaldte "judas-mårhunde' har til formål at danne par med andre mårhunde, hvorefter det så er muligt at indfange dem ved hjælp af gps-søgeren. I sidste uge var der bid. En judas-mårhund blev onsdag ved middagstid fundet i selskab med en mage i Odense NØ. Den lille indfangede Casanova glæder biolog i Miljøstyrelsen, Hans Erik Svart. - Dagens fangst viser, at vores taktik virker. Vi har efterhånden udsat en del GPS-mærkede på Fyn, og eftersom der kun er fanget én mårhund, er der stadig grund til at tro, at antallet af mårhunde på Fyn er begrænset, fortæller han i en pressemeddelelse.

Her ses onsdagens indfangede mårhundsmage. Den ældre mårhund lærte på den hårde måde, at kærlighed gør ondt. Foto: Naturstyrelsen

En mulig forbindelse Den nyligt indfangede mårhund er muligvis en gammel kending. Indsatsen mod mårhundene på Fyn gik i gang to måneder efter en mårhund blev spottet på Tåsinge, mens den anden blev opdaget senere samme uge ved Kerteminde. Mårhunden ved Tåsinge blev skudt, men Kertemindemårhunden slap imidlertid væk. Derfor hærsker der alligevel en lille mistanke om, at onsdagens fangede mårhund kunne være "the one that got away". - Vi ved ikke, om den mårhund, der slap væk nord for Kerteminde, er den samme, som den, der nu er fanget. Men eftersom, at der er tale om samme del af Fyn, kan det ikke udelukkes, lyder det fra Hans Erik Svart.

Nyt medlem i judas-korpset? Den nyindfangede Mårhund bliver undersøgt, om hvorvidt den vil kunne bruges som judas-mårhund i den fortsatte kamp på Fyn. Flere af de udsatte judas-mårhunde er beklageligvis blevet kørt ned, så Naturstyrelsen håber at den nyindfangede mage kan rekrutteres. - Mange af de udsatte judas-mårhunde på Fyn er desværre blevet kørt ned. Så det er rigtig fint, hvis vi nu kan få en ekstra, og det er en "fynbo", siger projektleder i Naturstyrelsen Lars Trier . Han tilføjer, at den nyindfangede mage er godt op i årerne. Det tyder på gode overlevelsesevner i den fynske natur. Er mårhunden imidlertid for gammel, så har den nydt sin sidste tid som frit dyr. Mårhunden hører under kategorien "invasiv art". Det betyder, at dyret er uønsket i dansk natur. Mårhunden er nemlig en trussel mod flere hjemmelevende dyrearter fordi den spiser alt fra ådsler til krebs, fisk, insekter, fugle og både små og store pattedyr som ræve og grævlinger.