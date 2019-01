Det er ikke altid lige let at være musiker, og det bliver ikke lettere i fremtiden. Det var, hvad musikerne og stifterne af Rå Records, Kasper Arildskov og Rasmus Rudbæk, fik fornemmelsen af til konferencen om fremtidens musiklytning. Her stod det klart for dem, at streamingtjenesterne også i fremtiden vil favorisere mainstreammusik.

- Vi har lige hørt, at de tre største pladeselskaber står for 85 procent af al musik på streamingtjenesternes hitlister. Det gør os til en del af de sidste 15 procent. En procentdel vi deler med vildt mange andre små selskaber. Derfor bliver det sgu svært at blive hørt hos Yousee, Spotify og den slags. I gamle dage kunne man gå ind i en pladebutik og afspille sit album for ejeren. I dag er meget sværere at få nogen til at lytte til sin musik, fortalte Rasmus Rudbæk. Og Kasper Arildskov uddybede:

- Det, at det er blevet så nemt at lave musik, gør også, at man kan føle, man drukner i mængden.

Selvom udfordringerne er mange for de unge musikproducenter, så ser de også mulighederne i streamingtjenesterne.

- Kunne man ryge ind på en playliste på Spotify, ville det være kanon, også selvom man måske ender på en anden humør playliste, end man måske lige troede, ens musik hørte til, sagde Rasmus Rudbæk.

Udover deres blandede følelser for fremtidsudsigterne, var de to musikelskere i højt humør. De var især glade for, at Odense havde formået at få musikkonferencen og P3 Guld til Odense. Ifølge dem mangler byen den slags arrangementer.