Indfanget af politihund i nat: Mand mistænkes for påsat brand og indbrud

Et vidne så natten til onsdag en mand køre fra en opgang, hvor der var tændt bål - kort efter så et andet vidne en lignende mand i færd med et bilindbrud.

Odense: En 35-årig mand er onsdag morgen i politiets varetægt, efter han i nat blev anholdt i Odense og sigtet for tyveri fra en bil. Det oplyser Fyns Politi. Manden, som er fra Odense, blev lidt efter klokken to natten til onsdag anholdt af en hundepatrulje, som var rykket ud efter en anmeldelse fra et vidne på Benediktsgade. Hun var vågnet, fordi hun havde hørt lyde fra gaden, og fra sit vindue kunne hun se en mand, der med politiets ord rodede i en parkeret bil. - Han når at stikke af, inden vi kommer frem, men det er en hundepatrulje, som kommer til stedet, og hunden snuser ham op kort efter, fortæller vagtchef hos Fyns Politi Thomas Bentsen. Manden var ifølge Thomas Bentsen i besiddelse af en rygsæk, som indeholdt genstande, der ikke kun stammede fra den bil, som han mistænkes for at være brudt ind i - men det viste sig, at manden også kan være interessant for politiet i en anden sammenhæng.

Godt en halv time inden anmeldelsen om bilindbruddet, klokken 1.30, fik politiet en anmeldelse fra et vidne, der undrede sig over, at han kunne se lysglimt fra en beboelsesejendom ved starten af Nyborgvej i Odense. Vidnet så kort efter en mand i mørkt tøj køre væk fra stedet på en cykel. Politiet kunne konstatere, at der havde været tændt ild i en opgang i bygningen, hvor der var lavet et bål ud af aviser og reklamer. Ilden havde dog ikke kunnet antænde bygningen, som er opført i beton, men bålet havde udviklet en del røg, fortæller vagtchef Thomas Bentsen. Den mand, som lidt senere blev anholdt og sigtet for bilindbrud på Benediktsgade, ganske tæt på bygningen på Nyborgvej, passer ifølge vagtchefen på signalementet af den mand, som et vidne så køre fra brandstedet. Politiets jurister skal i løbet af dagen afgøre, om der er grundlag for at kræve manden varetægtsfængslet.