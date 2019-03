En indbrudstyv på færde i Sanderum i Odense blev mødt af af husets hund, da han lørdag aften brød ind i et hjem på Hesteskoen.

Tyven kom ind i huset ved at bryde et vindue til soveværelset op, men det visit brød husets hund sig langt fra om. Tyven kastede ifølge Fyns Politi en vase efter den og skubbede siden en skænk hen foran døren for at spærre for hunden, som forsvarede sit hjem.

Det lykkedes tyven at stikke af med et stort smykkeskrin i sort læder samt nogle sølvarmbånd og guldringe.

Indbruddet er sket mellem klokken 18 og 23.30 lørdag.