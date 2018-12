Indbrud midt i Odense: Tyv sparkede døren ind hos tandlægeklinik

Omkring klokken halv to natten til fredag gik alarmen hos en tandlægeklinik i Odense C, mens en eller flere tyve formodentlig var på kontantjagt.

Jagten endte dog uden fangst. Efter at have gennemsøgt klinikken kunne Fyns Politi konstatere, at tyvene ikke havde taget noget med sig.

- Man har sparket en dør ind og rodet nogle skuffer igennem, hvorefter man er gået igen. Jeg ved ikke, om de kun har været efter kontanter, siden der ikke er stjålet yderligere, siger vagtchef ved Fyns Politi Torben Jakobsen.

Han er ikke klar over, hvad navnet er på tandlægeklinikken, der dog ligger i Albanigade.