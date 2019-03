To hjem i Odense NV var i løbet af lørdag udsat for indbrud.

På Grævlingløkken i Korup har en tyv stjålet en mobiltelefon efter at have brudt et vindue til soveværelset op. Indbruddet er sket mellem klokken 13.30 og 22.10.

Også på Paarupvej har en familie haft indbrud. Det er sket mellem klokken 21.30 og 22 lørdag, og også her har tyven brudt et vindue op - enten med en skruetrækker eller med et koben. Søndag var det endnu ikke opgjort, hvad tyvene var stukket afsted med.