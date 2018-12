Tyve var på spil på Pederstrupvej i Odense NV fredag. I tidsrummet mellem klokken 12.00 og 23.20 skaffede en person sig adgang til en villa ved at brække et køkkenvindue op. Ved anmeldelsestidspunktet klokken 23.30, var der ikke overblik over, hvad der var stjålet. Det oplyser vagchef ved Fyns Politi, Ehm Christensen.