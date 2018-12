Indbrud fortsætter: Tyve stak af med kostbar stol, tungt pengeskabn og mange smykker

Adskillige smykker, kontanter, et tv, en Ægget-stol i sort læder og et temmelig tungt pengeskab blev fredag stjålet ved flere indbrud i Odense.

Politiet har ikke yderligere oplysninger om de formodede tyve, men håber, at nogen har set noget mistænkeligt i området. Pengeskabet, der ifølge politiets oplysninger vejer omkring 200 kilo, indeholdt en frimærkesamling og nogle kontanter - og politiet vil også gerne høre fra folk, der måtte have oplysninger om pengeskabet. Eller måske blive tilbudt at købe en frimærkesamling.

Klokken 21.50 fik politiet en anmeldelse fra et vidne, som så to yngre mænd, cirka 180 centimeter høje, stå og lægge et pengeskab ind i en større, mørk personbil på Henriettevej i Skibhus-kvarteret.

Fredag aften modtog politiet fire anmeldelser om indbrud i private hjem, fortrinsvis i udkanten af Odense, og især et af indbruddene håber politiet at kunne få hjælp fra offentligheden til at opklare.

Odense: To mænd med en vis muskelstyrke er blandt de personer, som Fyns Politi gerne vil tale med efter endnu et døgn med indbrudsanmeldelser.

Det samme gælder, hvis nogen får et godt tilbud på Arne Jacobsens stol Ægget i sort læder. Sådan en er forsvundet fra en villa på Nellikevej i Bellinge efter indbrud, der er sket lørdag mellem klokken 15.50 og 21.30. Her er tyven kommet ind ved at opbryde en terrassedør ved en stue, formentlig med et koben. Stolen har en nypris på omkring 53.000 kroner.

I nogenlunde samme tidsrum, fredag fra klokken 14 til 22.45, er det lykkedes for en tyv at bryde ind i en villa på Sanderumgårdvej ved Davinde. Hele huset er ifølge politiets oplysninger blevet gennemrodet, og der mangler både en del guldhalskæder og øreringe i guld.

En tyv fik også smykker med sig fra en villa på Storkeløkken i Kirkendrup. Her kom beboerne sent fredag aften hjem og konstaterede, at nogen var kommet ind ved at bryde et stuevindue op, formentlig med et koben.

Hele huset var blevet gennemrodet, og foruden en del smykker af guld og med rubin var det lykkedes tyven at slippe væk med flere Georg Jensen- og Lene Bjerre-lysestager.

Desuden var der en tom plads, hvor et 55 tommer stort Samsung-tv plejede at være.