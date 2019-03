Samme fremgangsmåde ved to indbrud i Odense, hvor privatboliger er gennemrodet.

To indbrud ligner næsten hinanden, hvis man kigger på fremgangsmåden, og begge anmeldt til politiet sent fredag aften.

Fredag mellem klokken 10 og 22 har en eller flere ukendte gerningsmænd brudt ind i en villa på Elmelundhaven i Bolbro. Det er sket ved at bryde et vindue op, og inden for er der rodet rundt i hele huset efter værdier. Der er dog kun stjålet kontanter, oplyser vagtchef Steen Nyland, Fyns Politi. Gerningsmanden har forladt boligen gennem terrassedøren.

Det samme er også sket på Lundebakken i Bellinge, hvor også et vindue er brudt op og hvor tyven også forlod stedet ved at gå ud ad terrassedøren.

Det er sket fredag mellem klokken 7.30 og 23.10, og efter at have rodet hele huset igennem er der stjålet en Playstation.