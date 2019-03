Casper Schärfe håber at nichefestivalen Ilter på Momentum i påsken, vil være med til at puste nyt liv i punk- og hardcoremusikken på Fyn. Foto: Simon Staun

Årets Ilter-festival har vokseværk og fordobler antallet af billetter. Booker Casper Schärfe håber, at Momentums nichefestival kan være med til at puste nyt liv i punk- og hardcoremusikken, der i en årrække har været nærmest usynlig.

I påsken kan man få lov at brænde både snaps og sildemadder af fredag og lørdag aften på Momentum, hvor der for andet år afholdes punk- og hardcorefestival under navnet Ilter. Der er sket en del siden første års arrangement, hvor der blot var sat 100 billetter til salg. - I år er antallet fordoblet til 200 billetter, fordi interessen var så stor i fjor. Derudover rykker vi koncerterne til en større scene og bruger foyererne til at præsentere dj's og sælge merchandise. En anden markant forskel er, at vi har en del udenlandske bands på programmet, mens det kun var danske første år, siger Casper Schärfe. Han mener, at Odense - og resten af Fyn - har brug for en festival som Ilter til at inspirere unge til at begynde at spille punk og hardcore. - Der er stort set ingen punk- eller hardcorebands på Fyn i dag, og det skal Ilter være med til at lave om på. Derudover er der i det hele taget ikke mange punk- og hardcorefestivaler i Danmark, så man kan også svinge sig lidt op og konstatere, at ikke bare Fyn men hele Danmark har brug for denne festival, siger Casper Schärfe.

Bands på Ilter Fredag 19. april:Bold



LLNN



Wölfblood



War of Destruction



We Are Among Storms



Tear Them Down



Razor Blades



Lørdag 20. april:



UXDXS



President Fetch



Woes



Videoiid



Nyredolk



Nyt liv



Ulceras

- Man får det ikke billigere end til Ilter. 150 kroner for syv bands og 200 kroner for 14 bands er absurd billigt, siger Casper Schärfe. Foto: Simon Staun

Nyredolk er bedste bandnavn Ilter præsenterer som nævnt 14 bands, og selv om Casper Schärfe helst vil rose samtlige, er det umuligt for ham ikke at fremhæve amerikanske Bold. - Bold har været aktiv siden starten af 1980'erne, og medlemmerne har været med til at starte den bevægelse, der hedder straight edge. De har haft enorm betydning for hardcore-genren. Bandet har aldrig spillet i Danmark, og Ilter-showet er det eneste i Danmark. Hvis man vil opleve nogle af de mennesker, som for alvor har defineret hardcore-genren, skal man helt op foran, når Bold lukker den første aften, siger Casper Schärfe, der også fremhæver danske Nyredolk. - Nyredolk spiller black-punk, som er en sammensmeltning af black metal og punk. Det er muligvis det fedeste bandnavn på plakaten. De har udgivet et kassettebånd, som blev udsolgt nærmest med det samme, siger Casper Schärfe, der tilbage i 2000'erne bookede punk og hardcore på det gamle Studenterhus Odense i Munkemøllestræde. Blandt andet til søndagsklubben "Sort Søndag". Razor Blades er det eneste fynske band på plakaten, og det er et band, som formodentlig havde æren af at være det første hardcore-band fra Fyn. - Så vidt jeg husker, udgav bandet dets debutkassette, "Hateful Youth", i 1982. Razor Blades har været definerende i relation til den danske punk- og hardcorescene, derfor er det en kæmpe fornøjelse at kunne præsentere et lokalt og legendarisk band, siger Casper Schärfe.

Absurd billig festival Han håber i sagens natur, at publikum bakker op om Ilter. Det er i hvert fald ikke prisen, som kan skræmme folk væk. - For 150 kroner får man syv koncerter. For blot 50 kroner mere får man 14 koncerter. Det er grænsende til at være absurd billigt. Vi vil gerne holde prisen nede, så alle kan være med. Vi har en ambition om, at så mange som muligt skal mærke den særlige energi i punken og hardcoren, siger Casper Schärfe. Han tror, at disse genrer kan virke frastødende og larmende, hvis man aldrig har hørt en koncert. Men han understreger, at mange formodentlig ændrer holdning, hvis de giver sig selv muligheden for at opleve musikken live. - Det kan godt være, at det ikke bliver ens nye yndlingsband, man oplever til Ilter. Men energien bør alle kunne skrive under på er uden sidestykke. Det er stort set umuligt at stå stille, når først musikken spiller, siger Casper Schärfe. Noget, der måske også kommer bag på udenforstående, er den kærlige omgangsform mellem de ellers så aggressive bands. - Uanset, hvor fremmedgørende disse genrer kan virke på nogle mennesker, er det en utrolig kærlig scene. Man finder ikke samme samhørighed og respekt andre steder. Det bliver en weekend fyldt med kærlighed og positive vibes, siger Casper Schärfe.