Ikonisk tv-værts vitser vises på Mediemuseets udstilling

- Vi ved ikke, hvornår Otto Lesiner begyndte at udbygge arkivet, men han var jo kendt for at bruge den slags i løbet af sin karriere. Han havde altid den helt rette vits parat til sine populære radio- og tv-programmer. Vittighedsarkivet er bygget meget systematisk op efter temaer og et nummersystem, siger Kjeld Damgaard.

Chefarkivar Kjeld Damgaard fra Aller Media er glad for at nogle af arkivets arkivalier bliver brugt i museumsregi i Odense. Foto: Malene Birkelund

Passer på historien

Det er knap fem år siden, Allers ugeblad Familie Journal erhvervede Otto Leisners vittigheder, som med et hammerslag på 58.000 kroner blev solgt over Lauritz.com. Siden har bladet udgivet et særtillæg med dem og har ellers sørget for at passe godt på vittighedsarkivet. Det sidste står Kjeld Damgaard inde for.

- Aller Medias historie rækker 146 år tilbage - til det, der hed Mønster Tidende, og som i dag hedder Femina. Vi er meget bevidste om, at vi rækker 146 år tilbage i tiden, og det vil vi gerne gøre opmærksom på. Det her er en måde at gøre det. Det er første gang, vi låner Leisners arkiv ud. Når vi valgte at købe det, skyldes det, at Otto Lesiner var knyttet til Familie Journal, hvor han først i 1960'erne havde en spørgekasse og skrev om det nye musik i klummen, Pladeparaden. Da Aller er en familiedrevet virksomhed på femte generation og altid har forstået at passe godt på historien, var det naturligt for chefredaktør Anette Kokholm at byde på arkivet, da det i 2014 blev sat til salg, siger han.

Lise Kapper husker godt, at man kunne byde på arkivet, men også at museet ikke havde mulighed for at byde på det femcifrede beløb.

- Derfor er det dejligt, at vi alligevel kan låne det til den næste udstilling, der åbner til oktober, siger hun.