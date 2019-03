Skal der være færre forvaltninger? Og måske også skæres i antallet af rådmænd?

I bestræbelserne på at finde velfærdsmillioner til det stigende antal børn og ældre foreslår børn- og ungerådmand Susanne Crawley Larsen (R) nu at se på kommunens opbygning.

- Jeg vil opfordre til, at vi kigger på, hvordan vi indretter os som kommune. Skal vi for eksempel have så mange forvaltninger, spørger hun. Uden selv endnu at have noget entydigt svar.

- Det skal ikke forstås på den måde, at jeg nødvendigvis synes, vi har for mange forvaltninger. Men er der andre, der synes, vi skal forfølge det, så er jeg også villig til at forfølge og undersøge det nærmere, siger Susanne Crawley Larsen.

- Det her er mere et signal om, at vi aldrig når i mål ved at spare en violin i symfoniorkesteret, en kommunikationsmedarbejder og en frugtordning. Det er en illustration af, hvor højt vi skal op for at finde besparelser, uden det bliver noget fedteri. Og ja, det kan gå ud over antallet af rådmænd, men vi må også sætte os selv i spil, mener hun.

Økonomiudvalget har besluttet at finde 200 millioner kroner i næste års samlede kommunale budget og rykke millionerne til velfærd og betalingen for skoler, daginstitutioner og ældrepleje til det stigende antal børn og ældre. 60 af millionerne skal findes ved at fyre 100 administrative medarbejdere, mens det endnu ikke er konkretiseret, hvordan de resterende kroner skal sikres.