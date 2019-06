Ikea går ind i klimakampen: Kødboller til veganerne

En million kødboller røg i 2018 over disken i restauranten i Ikea i Odense. Men fremover er det ikke kun det kødelskende folk, der kan købe kødboller i Ikea. Virksomheden har nu besluttet at gå den mere bæredygtige vej og lave deres berømte kødboller i en vegansk udgave. De veganske kødboller skal være et supplement til deres vegetarhotdogs, plantebaserede softice og grøntsagsboller.

Netop i disse dage har de første personer fået lov til at testsmage prototypen af de kødboller, der bliver en del af virksomhedens fremtidige sortiment.

Det er dog ikke kun i Ikeas restaurant, der bliver fokuseret på bæredygtighed. Overordnet set har virksomheden et mål om at være bæredygtig og cirkulær i 2030. Det skriver virksomheden i en pressemeddelelse.

- På Democratic Design Days giver vi omverdenen mulighed for at dykke lidt ned i de kommende kollektioner og projekter, vi har gang i hos IKEA. Det gælder selvfølgelig også udviklingen af nye, innovative løsninger, der skal inspirere mennesker verden over til at leve mere bæredygtigt og klimavenligt, fortæller Tina Lindharth, kommunikationschef hos Ikea Danmark.

Udover de veganske kødboller har Ikea valgt at lave et nyt produkt til deres sortiment, der er lavet af plastik opsamlet i fiskenet i Middelhavet. Derudover har virksomheden ambitioner om at fjerne alle engangsplastikprodukter fra januar næste år.