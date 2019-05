I sneglefart og højt humør: Årets festheat trodsede vind og vejr

Også til dette års Eventyrløb var der feststemte og udklædte mennesker, der deltog på ruten. Bevæbnet med øl og højt musik var de klar til at indtage ruten trods regnvejret.

Odense: Enhver, der holder af høj musik, udklædning og alkohol i rigelige mængder, ville blive misundelig, hvis de havde set dette års festheat i Eventyrløbet.

De feststemte mennesker i heatet blev sendt afsted som de sidste, der skulle ud på den fem kilometer lange rute efter årets familieheat bestående af forældre med trillende barnevogne.

Kim Larsens "Køb bananer", der tidligere på dagen havde varmet børneløberne op, var ikke nødvendig i denne omgang. Op langs Stadionvej spillede den ene store højtaler om kap med den anden. Alle på fuld styrke. Unge som ældre trak langsomt længere og længere op mod start. Både trækvogne, hjemmebyggede anordninger og indkøbsvogne skulle slæbes med rundt på ruten.

- Vi skal jo have et sted, hvor vi kan opbevare vores øl. Og hvis der er en, der pludselig bliver træt undervejs, kan man altid smide sig op i vognen, lød det fra Morten Sørensen, der sammen med sine to kammerater var klædt ud som skotter med kilt og hatte.

De tre mænd deltog i løbet sammen med resten af deres firma - det var dog kun de tre, der var klædt ud som skotter.

- Det var det første og sjoveste kostume, vi kom i tanke om, så der var ingen tvivl om, at det var det, vi skulle have på.

Selv om skotternes vogn primært bestod af øl, havde de også planer om en frokostpause undervejs på ruten. Planen var dog at gennemføre ruten på under to timer.