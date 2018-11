I job eller under uddannelse: 12 bandemedlemmer er rykket videre

Specialenhedens arbejde med at tvinge bandemedlemmer til flere ugentlige samtaler, hvis de får kontanthjælp, har medført, at 12 af dem nu passer et arbejde eller er i gang med at uddanne sig.

40 ud af de 100 mest kriminelle rockere eller bandemedlemmer modtager eller har modtaget offentlige ydelser som kontanthjælp det seneste halvandet år.

Derfor kalder kommunens Specialenhed dem til samtale, typisk flere gange om ugen, eller sender dem i praktikforløb for at få vished for, at de står til rådighed for arbejdsmarkedet. Men de mange samtaler og tiltag virker åbenbart på at få nogle af bandemedlemmerne i gang, for siden juni 2017 har indsatsen resulteret i, at 12 af dem enten har fået et arbejde, som de passer i dag, eller er i gang med at studere.

Et resultat, der ligger over, hvad man har nået i både København og Aarhus, fortæller rådmand Brian Dybro (SF), som nu overvejer, om indsatsen skal ændres en smule:

- Arbejdet har vist, at det er muligt at flytte nogle af de kriminelle, når 12 af dem nu vælger en anden vej. Det er et mere positivt resultat, end vi troede på ved begyndelsen af projektet. Derfor vil vi i Beskæftigelses- og Socialudvalget kigget på målsætningen for Specialenheden igen. Vi skal selvfølgelig holde fokus og stresse dem, der ikke vil fællesskabet, men vi skal også sørge for, at vi er helt klar til at gribe dem, der vil noget andet, siger han.