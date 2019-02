I jagten på velfærdsmillioner: Bredt flertal siger ja tak til taskforce

Det er ikke første gang, Odenses politikere nedsætter en taskforce bestående af udefra kommende eksperter. Her er det erhvervsmanden Lars Nørby, der som formand for business-taskforcen i 2013 præsenterede idéer om blandt andet at investere i events som Tinderbox. Arkivfoto: Birgitte Carol Heiberg

De fleste partier i Odense Byråd bifalder borgmester Peter Rahbæk Juels (S) idé om en velfærds-taskforce, der skal hjælpe politikerne med at finde flere penge til velfærd. Men Enhedslisten og Alternativet er skeptiske.

Borgmester Peter Rahbæk Juels (S) idé om en velfærds-taskforce, der med nye og eksterne øjne skal kigge på den kommunale økonomi, levere friske perspektiver og efterse tal og prognoser i jagten på millioner til velfærd, får gode ord med på vejen fra et bredt flertal af partierne i byrådet. Både Radikale Venstre, Konservative, SF, Dansk Folkeparti og Venstre bifalder idéen om at lade andre hjælpe med at finde løsninger på de økonomiske udfordringer, der rammer kommunen i takt med, at der både bliver flere børn og flere ældre. Peter Rahbæk Juel erklærede sig tirsdag parat til at finde og omprioritere et trecifret millionbeløb for at imødegå de demografiske udfordringer, kommunen står overfor. Ifølge kommunens prognoser stiger antallet af både børn og ældre i en sådan grad, at der frem mod 2028 mangler op mod en halv milliard kroner til sosu'er, sygeplejersker, pædagoger og lærere. Borgmesteren ville endnu ikke uddybe, præcis hvor stort et beløb, han mener, er nødvendig at flytte rundt på, ligesom han heller ikke er parat til at pege på, hvor pengene skal findes. - Det bliver steder uden borgernær velfærd, er det nærmeste, han foreløbig vil komme det. I stedet foreslår borgmesteren, at man frem mod sommeren lader en taskforce sat sammen af folk udefra komme med bud. - Udfordringen er monstrøs, og jeg tror, det er godt at få eksterne øjne på, har han understreget. Og det synspunkt henter han altså bred politisk opbakning til.

Fordelingen af kommunens 12 milliarder Odense Kommunes samlede driftsbudget er på 12,3 milliarder kroner. De penge fordeler sig på fem forvaltninger:



Beskæftigelses- og Socialforvaltningen: 4,1 milliarder



Børn- og Ungeforvaltningen: 3,0 milliarder



Ældre- og Handicapforvaltningen: 2,2 milliarder



Borgmesterforvaltningen: 1,8 milliarder



By- og Kulturforvaltningen: 1,2 milliarder.



Trækker man de nære velfærdsområder og udgifterne til de lovbestemte ydelser fra de godt 12 milliarder, er der et budgetrum på omkring tre milliarder kroner tilbage at finde det trecifrede millionbeløb i til velfærd.

Ikke for banalt Brian Dybro fra SF siger: - Det er et kæmpe beløb, vi pinedød er nødt til at finde, og måske kan en taskforce trykke på de ømme punkter, vi selv kan være blinde for. Dansk Folkepartis Pernille Bendixen er enig. - Det er klogt at nedsætte en gruppe, der ikke på samme måde som kommunens embedsfolk har aktier i det her. De kan eventuelt også indhente erfaringer fra andre kommuner, siger hun. Også Susanne Crawley er positiv over for taskforce-tanken, men påpeger vigtigheden af, at den bliver sammensat af folk med den rigtige og nødvendige viden. - Man skal virkelig være dygtig til at sammensætte taskforcen, så forslagene ikke bliver for banale og noget, vi selv kunne nå frem til, siger hun. - Der skal være folk, der for eksempel ved, hvad det vil sige at være lærer og pædagog, og også folk med viden omkring økonomi og ledelse. Bliver taskforcen bemandet klogt, kan vi få noget, vi måske ikke selv tør foreslå. Hos Konservative er Søren Windell også taskforce-tilhænger, men minder om, at det ikke betyder, politikerne må flygte fra ansvaret. - Det er aldrig skidt at få nogle til at se på tingene udefra, men vi skal så også have modet til at følge de anbefalinger, en taskforce måtte komme med. Det må ikke blive en ansvarsforflygtigelse, bemærker han.

Rød skepsis Anderledes skeptiske er Alternativet og Enhedslisten. Abdirashid Abdi fra Alternativet kan ikke umiddelbart se idéen for sig. - Man skal huske, at sådan en taskforce også koster penge. Udfordringen med flere børn og ældre er jo et landsdækkende problem, så jeg mener, at det må være nogle vismænd på nationalt plan, der skal se på problemerne, siger han, mens Reza Javid fra Enhedslisten kun lover opbakning, hvis taskforcen skal vurdere andre muligheder end alene at finde velfærdspengene i det kommunale budget, som det ser ud i dag. - Taskforcen skal også komme med anbefalinger til, hvordan vi kan få ekstra indtægter i kommunekassen til at løse udfordringen. Det kunne for eksempel være at kigge på forhøjelser af dækningsbidrag og grundskyld, foreslår han. De seneste år har byrådet to gange trukket særlige taskforces ind og endt med at bruge deres anbefalinger: Det var i 2013, hvor en business-taskforce gav idéer til flere vækstinitiativer, og igen i 2017, hvor en beskæftigelses-taskforce leverede oplæg til at få flere ledige i job. Den første taskforce fik ingen honorarer, den anden fik til sammen 200.000 kroner. Økonomiudvalget ventes at give deres ja tak til velfærds-taskforcen på et møde 20. februar. Der er endnu ikke lagt konkrete forslag frem til mulige medlemmer.