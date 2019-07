I Davinde Sø: Krebsene bider på kattemaden

Man tager en dåse gængs kattemad, putter cirka en tredjedel af dåsens indhold ind i en gammel nylonstrømpe og vikler ståltråd omkring.

Sådan lyder en opskrift på madding til signalkrebs, og denne madding anbringes i et net - en såkaldt krebsebrik. Nettet gøres fast med en line, hvorpå der er fastgjort en træprop, der sørger for at holde linen lodret, for ellers risikerer man, at krebsene bider den over. Nettet sænkes ned på bunden, og så er det bare om at vente.

Allan Birk Hansen og Jørgen Alvin Pedersen er henholdsvis formand og kasserer i Odense Sportsfisker Klub (OSK). I samarbejde med Tarup-Davinde I/S har OSK opsynet med fire af søerne i det vidtstrakte Tarup-Davinde område, hvor tidligere grusgrave er blevet givet tilbage til naturen. En af områdets største søer er Davinde Sø, og det er her, Allan Birk Hansen og Jørgen Alvin Pedersen demonstrerer en fin metode til at fange den velsmagende krebs.

Man kan dog sagtens gøre det på andre måder. En bajersk pølse med en snor igennem virker også ganske fint. Der er dog lige en ting, man skal huske, hvis man vil forsøge sig som krebsefisker: Det skal helst foregå efter mørkets frembrud, for der bider signalkrebsene for alvor på.