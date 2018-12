Morten Sørensen (tv.) Daniel Mørk Hansen (i midten) og Mikael Mørk Aalling Hansen er ikke kommet til Odincon i Odense denne weekend for at sove, men for at spille. - Sidste år sov vi hjemme og kørte frem og tilbage, men det spildte vi jo otte timer på, som vi kunne have brugt på gaming. Så i år har vi taget luftmadrasser med, siger Mikael Mørk Aalling Hansen. Foto: Kim Rune

Mens Counter-Strike-profferne Astralis kæmper om millioner for øjnene af et stort publikum ved ESL Pro League-turneringen, der afholdes i OCC i Odense i weekenden, foregår tingene på et noget mere afslappet niveau i en af de tilstødende haller. Her er amatørspillere samlet til et såkaldt LAN event, som indebærer 48 timer med masser af computerspil og begrænsede mængder søvn.

Man kan se det på øjnene. Daniel Mørk Hansen, 29 år, er åbenlyst ikke en mand, der har fået en hel nats søvn. - Jeg gik i seng klokken syv-halv otte. Altså her til morgen? - Ja, bekræfter han og slår en højlydt og noget rusten latter op, som følges op af manden, han deler dobbeltluftmadras med; hans ligeledes 29-årige tvillingebror Mikael Mørk Aalling Hansen. Ved siden af brødrene ligger kammeraten Morten Sørensen, også 29 år, der dog har sin egen madras. Alle tre har jysk oprindelse og bor nu forskellige steder i landet. Klokken er cirka 9.45 på denne lørdag morgen, hvor der er Odincon gaming-event i Odense Congress Center. Vi er ankommet, mens de store messehaller endnu først er ved at vågne.

LAN event og Odincon LAN eventet her i weekenden foregår i OCC i forbindelse med, at ESL Pro League Finalen afvikles i Odense som en del af Odincon.Spillerne kan spille titler som CS:GO (Counter-Strike), League of Legends, FIFA og Fortnite.



Deltagerne medbringer selv computer og udstyr.



LAN eventet står Odense E-sport for at arrangere og afvikle.



Direktør i Odense E-sport er Jens Martinus Pedersen.



I år har der været tilmeldt cirka 250 spillere, oplyser han.



Den store finale i ESL Pro Leauge, hvor førstepræmien er på 250.000 dollars, finder sted i OCC fra søndag fra klokken 16.

En hurtig lur bliver det til, inden nye kampe venter. De tre venner tabte fredag aften deres tre første slag i spillet Counter-Strike og håber på større succes lørdag og søndag. Men primært er de taget til LAN-event i Odense for at have det sjovt. Foto: Kim Rune

Lidt som et fodboldstævne Odincon er mange ting. Først og fremmest er det ESL Pro League-turneringen i computerspillet Counter-Strike, hvor nogle af verdens største stjerner inden for e-sport som det danske hold Astralis kæmper om millioner af kroner i præmiepenge. Det er big business, der trækker millioner af online-seere, som følger de drabelige kampe direkte via nettet, og det er fra Odense bys side en satsning på at placere byen i bevidstheden hos gaming- og it-interesserede verden over. Odincon er også Expo-delen - et stort område, hvor en lang række udstillere viser deres nyeste gear, gadgets og spil frem, og hvor det er muligt at prøve alt fra virtual reality til retro-comuterspil. Men Odincon er også en fest for amatørerne, der elsker at spille en række populære computerspil på et mere hyggepræget niveau ved et såkaldt LAN event, som bedst kan sammenlignes med et stævne, som man kender det fra andre sportsgrene eller hobbyer, hvor folk samles fysisk om det, der er deres store lidenskab.

Gamerne sidder på lange rækker og dyster mod hinanden i deres favoritspil. Her i amatør-delen af Odincon, ved det såkaldte LAN event, er de største pengepræmier på 8000 kroner. Inde i den store hal ved siden af dyster Astralis og de andre prof-hold i Counter-Strike om en førstepræmie på 250.000 dollars (godt 1,6 millioner kroner). Foto: Kim Rune

Mens stjernerne fra Astralis og de andre hold, der kæmper om de store præmier, bor på hoteller og sikkert spiser god mad og bliver forkælet på andre måder, så er det mere ydmyge forhold, de cirka 250 deltagere ved LAN-eventet lader sig byde. I messehallen står deres computere linet op side ved side på lange borde, og bagerst i lokalet - bag en afskærmning - er der indrettet en interimistisk sovesal, hvor folk har overnattet på luftmadrasser, feltsenge og liggeunderlag, der er spredt ud på gulvet. Nogle sover stadig, men de fleste er ved at få øjne, og ude ved computerne har en del indtaget pladserne i deres gamer-stole. Når alt kommer til alt, er weekenden en unik mulighed for at spille computerspil uforstyrret i op til 48 timer, og tiden skal udnyttes, synes mantranet at være. Hver især har betalt 400 kroner for at være med - og yderligere 600 kroner, hvis de vil have mulighed for at gå ind i den store hal og se live-visningen af ESL Pro League-turneringen på storskærm. - Hvor mange penge, vi bruger i weekenden, går vi ikke op i. Det er først, når vi kommer hjem, og kæresterne ser vores kontoudtog, vi har problemer, lyder det fra Morten Sørensen, og udtalelsen får igen brødrene på madrassen ved siden af til at bryde ud i latter.

Sneg sig op om natten To af de tre venner (og brødre) er iført Astralis t-shirts - det er lidt som at hoppe i en F.C. Barcelona-trøje, hvis man går op i fodbold. De har alle tre spillet Counter-Strike, siden det første spil udkom for 18 år siden. Og sammen har brødrene Mikael og Daniel, da de endnu var børn, oplevet at få spørgsmål fra deres far a lá: Skal I aldrig ud i skoven og lege? - Han forstod det nok ikke helt, siger Daniel Mørk Hansen, og Mikael Mørk Aalling Hansen følger i munter tone op: - Nogle gange stod vi jo op klokken fire om natten for at spille! Er I så gode? - Nej, lyder svaret fra den ene side af luftmadrassen. - Ja, kommer det fra den modsatte side. Måske er lidt uklart svar, men én ting er dog sikkert: Niveauet matcher ikke helt de Astralis t-shirts, brødrene og deres ven Morten bærer. - Vi tabte de tre første kampe i går, siger de, men lader på ingen måde til at tage det tungt. For en weekend sammen, hvor kærester, børn, job og alt det, der hører hverdagen til, for en stund er skubbet i baggrunden, er det, der tæller. Vennen Morten Sørensen opsummerer i én sætning weekendens formål: - Vi skal bare have det sjovt.