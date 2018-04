CAMPUS: Hvem var ansvarlig for Katyn-massakren i 1940, hvor mange tusinde polske officerer blev myrdet? Det handler mødet i Netværk for Nazisme- og Holocauststudier onsdag den 11. april klokken 17.30 om. Svend Gottschalk Rasmussen, lektor emeritus i polsk og russisk ved SDU, giver på mødet et overblik over Katyn-massakren og dens betydning for forholdet mellem Polen og Sovjetunionen/Rusland frem til i dag. Arne Skipper, der er tidligere overlæge ved OUH og i forsvaret, vil fortælle om den danske retsmediciner Helge Tramsen, der var med i den tyske undersøgelseskommission.

Mødet på Syddansk Universitet, Campusvej 55, auditorium 55, er offentligt, men tilmeld gerne senest 9. april til therkel@hist.sdu.dk. (RAS)