Hvem skal afløse Jegind?: Vælgerforeninger vil endnu ikke pege på nogen

Venstres rådmand Jane Jegind har denne sommer meddelt, at hun ikke genopstiller ved det kommende kommunalvalg, og at partiet derfor skal have ny spidskandidat. Foreløbig har kun Christoffer Lilleholt meldt sig som kandidat, men kun hans egen vælgerforening har foreløbig besluttet sig for, hvorvidt de vil pege på ham eller en eventuel anden. Arkivfoto: Kim Rune