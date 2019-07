Hvem ejer båden?: Sunket kutter i Odense Havn kan ikke bjerges før ejeren er fundet

Det tog ifølge øjenvidner kun fem minutter, da en kutter lørdag aften i sidste weekend pludselig gik til bunds i Odense Havn. Og nu tyder meget på at der kan gå længe, inden den kan hæves igen.

Funktionsleder for Park- og Vej hos Odense Kommune oplyser, at kommunen ikke kan gøre noget på nuværende tidspunkt for at bjærge skibet, så længe de ikke kan finde ejeren.

- Vi har et havneregulativ på området, der siger, at vi er forpligtet til at sikre, at ejeren får bragt båden op af vandet hurtigst muligt, hvis den synker. Hvis ejeren ikke gør det, kan vi gøre det på ejerens regning. Yderligere er der en landsdækkende bekendtgørelse, der siger, at der skal varsles og give en rimelig frist. Den frist har vi sat til fredag i næste uge, fortæller Heine Risom.

Da kutteren gik ned blev Beredskab Fyn søndag tilkaldt for at lægge flydespærringer ud. Flydespærringerne skulle sikre, at olieudsivingen fra faretøjet ikke bredte sig og blev til en større miljømæssig ulykke for havnen.

Ifølge Heine Risom er det knapt en uge efter ulykken endnu ikke lykkedes at finde ejeren af båden. Blandt andet fordi der ikke findes en person på den adresse, som båden er registreret til. Når fristen udløber på fredag, skal der ifølge reglerne gives et påbud til ejeren på yderligere en uge, hvorefter kommunen så vil hæve skibet på ejerens regning.