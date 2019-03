Hvad skal vi med generationsmødet?

Thea Rehnholt Mammen, Odense

- Den ældre generation bringer en god ro ind i børnefamilierne. Mange familier oplever, at det er rart at høre fra den ældre generation, at de også havde urolige børn eller lignende. Jeg var selv rigtig meget sammen med min farmor, da jeg var ung. Jeg handlede ind for hende og vaskede tøj og spise sammen med hende. Bedsteforældrene har jo nogle privilegier og er gode til at give børn udelt opmærksomhed.