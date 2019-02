Huslejen stiger, når kommunen lejer sig ind hos kommunen

To eksterne lejemål opsiges, men alligevel bliver det dyrere for Ældre- og Handicapforvaltningen, når man flytter fem udkørende hjemmeplejegrupper sammen i kommunale bygninger. Forvaltningen skal betale for at bruge kommunens egne bygninger, og regningen stiger. - Kassetænkning, siger ældre- og handicaprådmand. - Hus forbi, svarer by- og kulturrådmanden.

Fem udkørende hjemmeplejegrupper, der hidtil er kørt ud fra fem forskellige lokationer i byen, rykker sammen og skal fremover have lokaler tre steder.

Det betyder, at to eksterne lejemål kan opsiges, og at der bliver bedre plads til cykler og parkerede biler, og at der bliver bedre muligheder for at samarbejde grupperne imellem.

Men det betyder også, at regningen bliver større, for det er dyrere at leje sig ind i kommunens egne lokaler på Bjergegade 15, og det undrer ældre- og handicaprådmand Søren Windell (K), der vil have sagen undersøgt nærmere.

- I det hele taget forstår jeg ikke, at vi i kommunen skal leje os ind i vores egne bygninger. Det må der være smartere løsninger på, siger Søren Windell, der også undrer sig over omkostningsniveauet.

Rådmanden har henvendt sig til to uafhængige ejendomsmæglere, der har erfaring med erhvervslejemål og de rejser flere spørgsmål til økonomien, der blandt andet betyder en øget driftsudgift på over 250.000 kroner om året. Hertil kommer omkostninger til ombygninger på 2,7 millioner kroner, som By- og Kulturforvaltningen skal have af Ældre- og Handicapforvaltningen for at bygge lejemålet om.

Ældre- og Handicapforvaltningen skal desuden stå for at bygge et nyt cykelskur på Bjergegade. Det koster 500.000 kroner.

- Jeg kan slet ikke forstå, at det skal blive så meget dyrere. Det er jo borgernes penge, vi har med at gøre, lyder det fra Søren Windell.