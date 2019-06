Husk p-skiven: Ny app skal redde odenseanerne fra parkeringsafgifter

Yderligere fortæller han, at han i sin research fandt ud af, at de fleste parkeringsafgifter bliver givet på baggrund af uhensigtsmæssig parkering. Derfor tror han på, at en app som denne kan hjælpe på en bedre parkeringskultur ved at minde om parkeringsvagter i området.

- De undersøgelser, jeg har foretaget, viser, at beløbet, som danskerne betaler for parkeringsafgifter, er helt hen i vejret. De er enormt høje. Selv med de nye smarte p-skiver bliver der stadig udskrevet for mange parkeringsafgifter. Jeg så derfor en kobling til de apps, der advarer om stærekasser, og hvordan de har hjulpet danske bilister, fortæller Patrick Rasmussen.

Den unge appudvikler er ikke i tvivl om, at P-alarm udfylder et tomrum, mange mennesker ønsker at få udfyldt.

Der er imidlertid håb for den distræte bilist, hvis man spørger 24-årige Patrick Rasmussen fra Odense. Han har netop udviklet appen 'P-alarm', hvor brugerne af appen hjælper andre brugere med at advare dem om, når der er blevet spottet p-vagter i byen. Herfra kan man i appen se på et bykort, hvor parkeringsvagten er spottet og hvornår.

Parkeringsafgifter er for mange mennesker de mest irriterende penge at skulle af med, fordi fejlen som oftest ligger hos bilisten. Om det så er en glemt p-skivesætning eller en skæv eller ulovlig parkering.

P-alarm virker ved, at man som bruger af app'en gør andre opmærksom på p-vagter i nærheden.Ved brug af det interaktive bykort kan man plotte en spottet p-vagt ind på kortet, hvor en blå p-cirkel markerer, hvor og hvornår en p-vagt er blevet set. Brugerne kan indstille, inden for hvilken radius de vil kunne se de spottede p-vagter. Der findes også en betalingsversion af app'en, hvor man kan modtage såkaldte push-notifikationer, der advarer om p-vagter, selv hvis app'en ikke er åben.

Som fattig studerende bliver dagligstuen hurtigt til kontor. App'en har han været alene om at udvikle, og først for nylig har han fået investor på projektet. Foto: Victor Juul Grønbæk

Den Friske Bod kortlægger vejboder på landet, hvor der sælges friske kartofler, jordbær og andre pluk-selv-muligheder. Efter relativt kort tid fik appen en stor brugerflade, og Patrick Rasmussen fik solgt appen videre efter blot at have haft appen til salg i en uge. I dag hedder appen 'Staderne'.

Det startede tilbage i Sønderjylland, hvor Patrick Rasmussen er fra. For fem år siden begyndte han at lege med onlineløsninger, hvor han nemt og uden programmering kunne lave software. Det førte til hans første app: Den Friske Bod.

Patrick Rasmussen er i gang med at tage en kandidat i Brand Management and Market Communication på Syddansk Universitet. Det er imidlertid ikke på studiet, han har erhvervet sine færdigheder.

Odense som testby

Det er ikke nemt at skulle udgive en app som fattig studerende. Derfor sad Patrick Rasmussen længe med en halvfærdig app. Det ændrede sig imidlertid, da en investor fra København med kundekreds på omkring 250.000 viste interesse for P-alarm.

Sammen besluttede de to partnere sig for, at appen skal testes af brugerne, inden den lanceres på landsplan. Her har de valgt Odense som testby.

- Vi har valgt Odense, fordi jeg bor her, og fordi det er en by med en god størrelse. Byen har også et centrum, hvor jeg personligt har stødt på mange p-vagter. Desuden tror jeg, det er nemmere at få spredt appen rundt i det ønskede testomfang her end i en by på størrelse med København, siger Patrick Andersen.

Patrick Andersen vil også være at møde rundt om på byens parkeringspladser, hvor han vil gøre reklame for sin nye app.

Appen kan allerede hentes på App Store og Google Play. Testen varer de næste to ugers tid, hvorefter planen er at rette eventuelle fejl og mangler, som brugerne tilbagemelder. Patrick Andersen håber på officielt at kunne lancere appen inden for den næste måneds tid.

Bliver appen en succes, ser han det europæiske marked som en reel mulighed.