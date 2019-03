Hund reddet ud af brændende hus i Tarup

Beredskab Fyn rykkede fredag eftermiddag ud til en brand i et enderækkehus i Tarup med en ekstra opgave: Red hunden ud.

Et enderækkehus på Egilsvej i Tarup bød fredag eftermiddag på et mindre drama.

Udestuen på huset var brudt i brand, og ilden havde også fat i udhænget på selve huset, da Beredskab Fyn nåede frem lidt i klokken 14. Der var ingen hjemme, det vil sige, det passede ikke helt, for husets hund skulle opholde sig inden for.

- Det første vi gør, da vi kommer frem, er at afsøge huset for om der er noget derinde, fortæller indsatsleder ved Beredskab Fyn, Mikkel Mygenfordt.

- Vi har fået at vide, at der var en hund derinde, og det viser sig at være rigtigt. Der er en mindre hund, som vi derefter får ud i god behold, siger han.

Derefter bliver ilden slukket, og i samarbejde med politiet finder man frem til naboen, som heller ikke var hjemme - og vigtigst af alt sørger brandfolkene for, at ilden ikke breder sig til naborækkehuset.

Omkring to timer efter alarmen kom ind på stationen i Bolbro, var slukningsarbejdet færdigt.