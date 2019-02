Hun kan spille i hele bagkæden

Sådan beskriver Randers HK's cheftræner Niels Agesen 21-årige Mai Kragballe, som kronjyderne henter på en toårig aftale, når hendes kontrakt med København Håndbold udløber til sommer.

- Det er ekstremt svært at finde danske spillere på vej fremad, fordi der er så stor rift om dem, og Mai passer rigtig godt ind hos os, fordi hun har så stort et potentiale og drive for at blive bedre, lyder Niels Agesens begrundelse for begejstringen.

Cheftræneren har også en klar forventning om, at playmakeren hurtigt kan tilpasse sig klubbens spillestil.

- Hun er en god vurderingsspiller, som også kan skyde og gøre det hele i et højt tempo. Det er det, vi har søgt efter, og jeg har en klar forventning om, at hun passer rigtig godt ind, fordi hun gerne vil spille det hurtige spil.

Konkurrence i bagkædenI denne sæson har playmakeren scoret 58 mål for de københavnske danmarksmestre - heraf de 25 på straffekast - med begrænset spilletid, mens hun i 73 ungdomslandskampe har scoret 314 gange, så det er en målfarlig spiller, der tjekker ind i Arena Randers til sommer.

Niels Agesen har da også så stor tiltro til Mai Kragballes evner som skudtrussel, at betegnelsen 'playmaker' ikke nødvendigvis er dækkende.

- Hun kan i min optik og med vores måde at spille på lige så godt spille venstre back, og selvom hun ikke er nogen typisk højre back, kan hun qua sine gennembrud og evner til at skyde også spille minutter i højre side, forklarer Randers HK's cheftræner.

I øjeblikket råder klubben over Cecilie Mørch Hansen og Rikke Thorngaard på playmakerpositionen, og de har begge kontraktudløb efter sæsonen. Derudover står Maria Fisker Stokholm, der sidste sæson viste lovende takter i bagkæden, også til rådighed igen i næste sæson efter en alvorlig knæskade og graviditet.

Så hvad betyder ankomsten af Mai Kragballe for sammensætning i bagkæden næste sæson?

- Det ved jeg ikke endnu. Det afhænger af, hvordan truppen ser ud, når den er fuldendt. Vi har en god dialog med Cecilie, og den ændrer sig ikke, fordi Mai kommer.

- Vi skal også huske, at Maria Fisker Stokholm har været ude i rigtig lang tid, og hendes primære position før sæsonen med hendes skade var jo venstre fløj, så man kunne godt forestille sig, at hun først skal finde sig til rette derude, inden vi går tilbage til "projekt playmaker", forklarer Niels Agesen.