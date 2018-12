Hoteldirektør: - For få værelser til de store konferencer

Konferencefaciliteter til 3000 gæster svarer ikke overens med 150 værelser. Det er grunden til, at Radisson SAS H.C. Andersen Hotel ønsker at udvide til mindst det dobbelte.

Der er allerede taget jordprøver til den arkæologiske granskning af grunden rundt om Hotel H.C. Andersen, efter at politikerne forleden nikkede til dets planer om at udvide. Og det glæder administrerende direktør Jens Pedersen, der siden Odeon kom til har kunnet konstatere, at antallet af værelser ikke hænger sammen med det mulige antal konferencegæster. Årsagen til udvidelsen skal findes i en stor konferencekapacitet, der gør det muligt at arrangere møder for 3000 mennesker samtidig med, at man alene kan tilbyde 150 værelser. - Af den grund må vi ofte sende vores gæster ud på andre hoteller i byen, og det er selvfølgelig ikke udelukkende skidt, men vi mener alligevel, at de to tal kunne hænge bedre sammen. Derfor har vi i vores forskellige udvidelsesplaner en model, som giver os en kapacitet på helt op mod 370 værelser, siger Jens Pedersen.

Udvidelse i tre etaper At tilføre byen flere hotelværelser, selv om der netop akkurat er åbnet et nyt hotel, mener Jens Pedersen, der er basis for. - Der er en helt anden fortælling om Odense i dag, end der var for fem år siden. Det mærker man tydeligt, når man kommer rundt i landet, siger Jens Pedersen. Alligevel må han og resten af Hotel H.C. Andersen nok regne med at nå et stykke ind i 2020, før de kan byde dobbelt så mange overnattende gæster indenfor, for det tager noget tid at få godkendt den ny lokalplan, en udvidelse af hotellet kræver. Når først lokalplanen er på plads, behøver det til gengæld ikke tage lang tid, for planerne ligger allerede klar: - Der er udvidelsesplaner i tre etaper, og den første er den enkle, hvor vi tilfører to ekstra etager til det eksisterende byggeri, som det oprindeligt var tænkt. Det bliver lidt mere kompliceret, når parkeringspladserne omme bag ved mod Hans Mules Gade skal ryddes og bebygges, så der bliver dannet en atriumgård mellem den og de eksisterende bygninger, for så er det noget med at lave parkering under jorden, siger Jens Pedersen.

Hotel-lejligheder Ud over de mange konferencedeltagere er en anden årsag til, at hotellet gerne vil udvide, et voksende antal faste gæster, der bor op mod 150 dage om året på hotellet, mens de arbejder for enten robotindustrien eller Lindø. - Den slags gæster kan godt blive trætte af et almindeligt hotelværelse, selv om vi har såkaldte businessclass-værelser med kaffe og te-grej; de vil gerne have et lille køkken, så de ikke skal spise ude hver aften. Den tendens ser vi i stigende grad i København, hvor flere hoteller har lavet hotel-apartments til det formål, og sådan nogle vil vi også gerne kunne tilbyde, siger Jens Pedersen, der i øjeblikket er ved at få lavet en analyse af, hvor mange af den slags lejligheder der er behov for.