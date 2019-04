Høringssvar om ny bussystem i Odense vælter ind: Nu forlænges fristen med 14 dage

Interessen for at kommentere planerne for, hvordan letbanen og busserne i fremtiden skal bindes sammen, er så stor, at fristen for at komme med høringssvar nu forlænges i 14 dage.

Fremtiden for busserne i Odense, når de skal køre i samspil med den kommende letbane, er tilsyneladende noget, der optager mange.

Som beskrevet i Fyens Stiftstidende 27. marts, er en ny plan for fremtidens busnet i Odense i øjeblikket i offentlig høring, og det kaster mange høringssvar af sig, kan By- og Kulturforvaltningen oplyse.

Onsdag den 3. april er antallet af høringssvar, der er kommet ind til Odense Kommune via høringsportalen, oppe på 84, oplyser trafikkonsulent Johanne Raadal Skov.

På grund af den store interesse, og for at give endnu flere mulighed for at nå at ytre sig, har forvaltningen valgt at forlænge høringsfristen for forslaget til Bynet 2021 med 14 dage - altså til og med den 24. april, fortæller hun.