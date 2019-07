LUMBY: Kom og nyd et par hyggelige timer ved vores flotte gamle mølle, lyder invitationen fra de ihærdig folk, der passer og plejer Lumby Mølle og som kan fortælle om møllen, dens historie og funktion. Onsdag fra klokken 19 er der åbent, og blæser det, kan man høre vingesuset og se den store kværn i gang med at knække hvedekernerne til mel. I mølleboden er der salg af is, øl, vand, kaffe og møllekringle. /RAS