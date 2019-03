ODENSE: Lørdag den 30. marts er der højskoledag i Vor Frue Kirke med Anders-Christian Jacobsen, Aarhus-professor, som formiddagens foredragsholder om "Oldkirken-hvad skal vi med den?" Over middag handler det om, "Da lysekronen faldt ned i lagkagen". Her er det Niels Ole Frederiksen, tidligere højskolemand, der tager fat i nogle historiske begivenheder, som han er optaget af. Hele dagen fra morgenkaffen klokken 9 over frokosten til slutningen ved 15-tiden koster 140 kroner. Tilmelding på kirkekontoret, 66 12 65 39 eller vorfrue.sognodense@km.dk.