To mænd på 47 år og 51 år begik ifølge dommere og nævninge hjemmerøveri med dobbeltløbet haglgevær, kniv, hammer og pulverslukker mod kolonihaveejer i Odense. Endelig dom falder senere tirsdag.

To mænd med irakisk baggrund på henholdsvis 47 år og 51 år begik for snart et år siden væbnet hjemmerøveri mod en kolonihaveejer i Havekolonien Kræmmermarken i Odense.

De to mænd blev ved en nævningeretssag tirsdag formiddag ved Retten i Odense kendt skyldige i, at de en nattetime den 20. juli 2018 brød ind hos en kolonihavehusejer og en bekendt, som overnattede i huset, og sprøjtede indholdet fra en pulverslukker ud i ansigtet på én af dem, ligesom de tvang vedkommende til at udlevere penge, registreringsattest på en motorcykel og selve motorcyklen.

Der var også en tredje mand til stede ved røveriet, og alle tre var maskerede og bevæbnet med en hammer, et dobbeltløbet haglgevær, en kniv og en pulverslukker. I retssagen er der netop også en tredje tiltalt mand på 27 år, men retten har ikke fundet det tilstrækkeligt bevist, at han er identisk med tredjemanden i hjemmerøveriet.

Dommere og nævninge mente, at de to maskerede og bevæbnede gerningsmænd begik røveriet i fællesskab og efter forudgående aftale, og retten fandt det også bevist, at kolonihavehusejeren var blevet tildelt flere overfladiske snitsår på kroppen med kniv.