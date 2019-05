Hjemmerøveri i kolonihavehus: Maskeret tæskehold med hammer, haglgevær og pulverslukker

Tre mænd tiltalt for at have overfaldet kolonihavebeboere, sprøjtet dem i ansigtet med pulverslukker, sparket og frarøvet penge. Retssagen begynder som nævningesag tirsdag ved Retten i Odense.

De kom midt om natten, mens kolonihavebeboere lå og sov, og da de var blevet vækket blev de udsat for en groft hjemmerøveri.

Det fremgår af anklageskriftet mod tre mænd på henholdsvis 27 år, 47 år og 51 år i en nævningesag, som tirsdag begynder ved Retten i Odense.

Alle tre er tiltalt for den 20. juli 2018 cirka klokken 02.50 at have trængt ind i et hus i Kolonihaveforeningen Kræmmermarken i Odense og vækket beboerne.

De tre mænd var ifølge anklageskriftet maskerede og bevæbnet med en hammer, et dobbeltløbet haglgevær, en kniv og en pulverslukker, og straks efter ankomsten overfaldt de den ene med slag i hovedet med knyttet hånd, sprøjtede vedkommende med en pulverslukker, og beordrede vedkommende op af sengen.

Den anden kolonihavebeboer blev sparket flere gange på kroppen, og tvunget til at åbne sit pengeskab og udlevere blandt andet 100 euro, ligesom vedkommende blev frarøvet en sparegris, to sportsure, mindre kontantbeløb og andre personlige effekter.

Mens vedkommende sad knælende foran pengeskabet faldt der flere slag og overfladiske snitsår på kroppen, ligesom der blev sprøjtet ind i ansigtet med en pulverslukker.

Også en registreringsattest og andre dokumenter tilhørende en motorcykel blev frarøvet, ligesom selve motorcyklen også blev taget af gerningsmændene.

Inden de forsvandt fra stedet på motorcyklen afkrævede de også et beløb på to millioner kroner, og truede de to kolonihavebeboere med, at "hvis I anmelder dette, slår vi jer ihjel" eller lignende.

Den 27-årige er også tiltalt for at have begået indbrud i spillehallen "Gold Vegas" i Kochsgade i Odense og stjålet 10.000 kroner, hæleri med et stjålet betalingskort, og besiddelse af en lille mængde hash og skunk.

For den 47-årige og 51-årige har Anklagemyndigheden på forhånd taget forbehold for en mulig påstand om udvisning af Danmark. Den 51-årige er i forvejen dømt for vold af særlig farlig karakter.

Der er afsat seks retsdage til sagen.