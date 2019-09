Hjemmeplejen vækker Bothilde via en skærm

150 borgere i Odense Kommune har fået skærme i hjemmet, så de kan kontaktes af hjemmeplejen via et skærmbillede. Det er mange glade for, lyder det fra Odense Kommunes Team Velfærdsteknologi.

- Det er en god tryghed for mig, at de ringer til mig hver morgen, og det er jo også nemmere for hjemmeplejen. Hvis jeg ikke tager den, så ved de, at der er noget galt og reagerer på det. Det er jo rart for mig at vide, at der kommer nogen, forklarer hun.

Skærmen er ny, men ordningen med morgenvækning har fungeret længe. Inden hun fik den lille tablet havde hun et gammelt og lidt mere besværligt system, der fungerede næsten på samme måde. Det passer Bothilde Hellelund særdeles godt, at hun kan få besøg af hjemmeplejen elektronisk i stedet for et fysisk besøg.

- De ringer bare for at sikre sig, at jeg er i live. Så står jeg op, går ud og læser min avis i køkkenet og tager mine piller. Tit siger jeg til dem, at de ikke behøver at komme senere på dagen, fortæller Bothilde Hellelund, mens hun viser, hvordan skærmen fungerer.

Der er foreløbig 150 borgere, der har skærme fra hjemmeplejen i deres hjem.Foreløbig er de fordelt i 18 hjemmeplejegrupper, men flere er på vej, og med tiden er det meningen, at alle hjemmeplejegrupper får muligheden for at tilbyde besøg ad den vej, men kun til borgere, der kan drage fordel af det. Hjemmeplejen kan ringe til borgernes skærme både fra computerne på kontoret og fra deres telefoner, når de er ude på ruterne.

Bothilde Hellelund er en blandt 150 borgere i Odense, der får denne type skærmbesøg fra hjemmeplejen. Systemet er indført til borgere, der kan have gavn af den løsning i stedet for et fysisk besøg af hjemmeplejen, forklarer Kristina Lagoni fra Odense Kommunens Team Velfærdsteknologi.

- De fleste, der får skærmbesøg, er borgere, som skal mindes om at tage deres medicin eller spørges til, om de har drukket nok væske eller spist deres mad. Der er også borgere, der har brug psykisk støtte, fortæller Kristina Lagoni, der oplever, at skærmbesøgene er blevet taget særdeles godt imod blandt borgerne.

- Modstanden er faktisk i højere grad kommet fra ansatte. Jeg tror, det er fordi, de alle besidder et stort omsorgsgen og til dagligt bruger deres faglighed på at se og føle, hvordan folk har det. Det har krævet lidt tilvænning for noget af personalet, at et fysisk besøg erstattes af et skærmbesøg, fortæller hun.

Kommunen ser mange fordele i brugen af skærmbesøg hos de borgere, der har mulighed for det.

- Det øger fleksibiliteten og giver en lidt større træfsikkerhed tidsmæssigt. Der kan også sikres en større kontinuitet hos borgerne, der oplever at få besøg af færre forskellige, forklarer Kristina Lagoni, der også nævner, at der er borgere for hvem et skærmbesøg kan være helt nødvendigt:

- Der er psykisk sårbare personer, der slet ikke bryder sig om at få besøg i hjemmet. Med skærmbesøg har kommunen fået bedre muligheder for at tale med de borgere. Det kan være en god måde at bygge en relation op.