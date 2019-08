Hjemmeplejen skal være fleksibel - til en vis grænse

På syv dage har Karin Christiansen haft 14 forskellige hjælpere i sit hjem. Nu er hun oppe på 20 hjælpere på 12 dage. Er det acceptabelt, at der kommer mange forskellige hjælpere hos borgerne?

- Jeg kan ikke kommentere på det konkrete tilfælde, men jeg er enig i, at det kan lyde af mange. Det, man skal have sig for øje, er, at hvis man har fire til seks daglige besøg, hvor flere vagtlag og weekender indgår, så vil der komme mange. Medarbejderne kan også være syge, og skal holde fri og efteruddannes. Det er umuligt ikke at komme op på et ret højt antal, uanset hvordan man vender og drejer det. Vi vurderer selvfølgelig også, om borgerne har et særligt behov for tryghed og kontinuitet. Hvis man eksempelvis har kognitive funktionsnedsættelser, er kontinuiteten vigtig. Han man enkle problemstillinger som eksempelvis en brækket arm eller lignende er den måske knap så vigtig.

Karin Christiansen har mødt en meget ufleksibel hjemmepleje, og det er ikke første gang, vi hører om det problem. Er det meget stramt defineret, hvad hjælperne må og ikke må på deres besøg og i givet fald hvorfor?

- Hjemmeplejen skal udføre den opgave, som er aftalt. Vi forventer, at medarbejderne udviser en almindelig fleksibilitet i forhold til, hvad der lige kan klares, men der er selvfølgelig grænser for, hvad en sygepleje kan og skal. Et eksempel med en stol, der skal flyttes, er jo en balancegang, for hvor langt skal den flyttes, og hvor tung er den osv. Der vil være nogle gråzoner i forhold til, hvornår vi skal være fleksible, og hvornår det er en opgave, vi ikke kan tage os af. Den balancegang mener jeg, at medarbejderne i vid udstrækning er gode til at håndtere.

Karin Christiansen har oplevet, at hjemmeplejen helt udeblev fra to besøg. Er det acceptabelt?

- Nej, det er det selvfølgelig ikke, og hun skal også vide, hvor hun skal ringe hen, hvis det sker.

Jeg vil gerne spørge til brugen af vikarer. Hvad kræver det af kvalifikationer at være afløser/vikar i hjemmeplejen?

- Vi har altid mange vikarer i sommerferien. Generelt set bruger vi uddannede vikarer fra et vikarbureau. Derudover kan lederne have deres egne vikarer. Det kan eksempelvis være sygeplejestuderende, og enkelte ufaglærte. Vi bruger det egentlig aktivt og strategisk for at få nogle til at få øje på faget, og eventuelt uddanne sig inden for det. Når man kommer ind som ufaglært, så begynder en slags udskillelsesløb. Både fra vores side og fra den eventuelle nye afløser. De kommer med ud og køre en tur med en erfaren hjemmehjælper, og det skiller faktisk mange fra, og vi sorterer også nogle fra.

Er der nogen form for oplæring?

- Dem, der bliver tilbage får selvfølgelig en introduktion til opgaven. De kommer med ud og køre i vagter og får en introduktion, der er behovstyret. Der er ikke et fast forløb. Man skal selvfølgelig være introduceret til opgaven, til nøglesystemet, vores it-systemet, hvor finder man finder vores retningslinjer i forskellige situationer.

Er der fortsat problemer med rekrutteringen til hjemmeplejen i Odense Kommune?

- Det kan jeg svare helt entydigt ja til, og det vil være en udfordring mange år frem, ligesom andre steder i landet. Det er noget, vi har stor fokus på og mange indsatser i forhold til.