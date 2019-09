Bo Rønnow fra Otterup landede søndag eftermiddag i lufthavnen i Beldringe efter en begivenhedstur til blandt andet Færøerne og Island. På turen var han ved at løbe tør for benzin og måtte mellemlande i Norge på tværs af landingsbanen.

Han har sit eget malerfirma, men hans store passion er Monica Lewinsky - navnet på det ultralette fly, han har ejet siden 2009. I det fløj han blandt andet til Island for seks år siden som den første dansker nogensinde i et ultralet fly. Turen over Nordsøen tog han igen i juni i år.

- Jeg plejer at sige: At flyve er bedre end sex. Heroppe kan man holde den kørende i flere timer, fortæller han med det glimt i øjet, der er kendetegnende for Bo Rønnow.

Han bor i Otterup, men har rejst i over 75 lande og 43 stater. Han er kendt som eventyreren "The Crazy Dane", den skøre dansker, og har tilbragt mere end 2000 timer med 300 forskellige mennesker i sit ultralette fly.

Bo Rønnow er lidt af en spasmager, og der skal meget til at ryste ham. Turen, han vendte tilbage fra i går, har budt på flere dramatiske øjeblikke, blandt andet var han ved at flyve tør for benzin, da han skulle lande på Shetlandsøerne. Foto: John Fredy

- Mine venner på Island ringede til mig og fortalte mig, at de savnede mig og gerne ville have mig med ud at flyve. Jeg vidste, at det kostede 49.000 kroner, hvis jeg skulle have mit lille fly med på færgen. Jeg kunne selv flyve turen for 5.000 kroner. Så jeg tænkte, 'jeg gør det sgu igen', fortæller han.

Fløj på en snescooter

Hans passion for flyvemaskiner fik han allerede som barn. Som ni-årig havde han sin gang i Odense Lufthavn, fordi hans stedfar, Bent Nielsen, var vicelufthavnschef, og familien boede på den gamle gård, der hørte til lufthavnen.

- Piloterne elskede at have sådan en lille knægt som mig oppe i deres fly. Så skulle de selvfølgelig vise sig ved at flyve rundt på hovedet, så jeg kastede altid op i deres fly, fortæller han.

Som voksen tog han flycertifikat i USA.

- Det startede under et ophold på Svalbard, hvor jeg havde købt en brugt snescooter. En dag kørte jeg rundt på den og kom til at flyve over et bump. Det fik mig til at tænke: Hold da kæft, jeg skal da have et flycertifikat, fortæller han.

Siden er det blevet til mere end 2000 timer i de ultralette fly og et hav af oplevelser i bagagen. Næste projekt bliver et nyt form for koncept, der inkluderer Monica Lewinsky.

- Jeg vil lave en form for bed and breakfast, hvor man kan komme fra hele verden og overnatte i min lejlighed og komme med op at flyve. Jeg har haft så mange søde mennesker overnattende, så nu er det tid til at udvide konceptet, fortæller han.