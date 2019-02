Hjemløse får en boliggaranti

Odenses fem boligselskaber går sammen med Odense Kommune om at sikre en boliggaranti til hjemløse. Det er et vigtigt signal at sende i en tid, hvor der bliver kamp om de billige boliger, siger varmestueleder.

Det er ikke kun studerende i Odense, der skal have en boliggaranti. Nu får de hjemløse også en garanti for tag over hovedet inden for tre måneder.

Det kan lade sig gøre, fordi Odenses fem boligselskaber - Civica, Arbejdernes Boligforening Odense, FAB, Boligforeningen Kristiansdal og Odense Boligselskab - har lavet en aftale med Beskæftigelses- og Socialforvaltningen. Som direktør Erik Thomsen fra Kristiansdal forklarer:

- Alle mennesker tæller i min bog. Derfor skal vi selvfølgelig hjælpe til med at tage hånd om dem, der har problemer af den ene eller den anden slags.

Odense Kommune indførte i 2009 en Housing First-strategi, der bygger på princippet om, at det at have et fast sted at bo er en forudsætning for at kunne løse de øvrige problemer. Og den tilgang har virket. Sidste år hjalp man således 54 hjemløse med at få et nyt hjem.

Selv om der er stor usikkerhed om, hvor mange hjemløse, der reelt er i kommunen, viste den seneste hjemløsetælling i 2017, at kun 113 mennesker sov fast hos familie, venner eller bekendte, forsorgshjem eller ude i det fri. Og det er meget lavt set i forhold til Aarhus og København.

Hvis det gode arbejde skal fortsætte, er det nødvendigt, at der stadig er adgang til billige boliger, og det bliver en udfordring, nu hvor ghettopakken betyder, at mange almene lejligheder skal rives ned. Derfor er aftalen vigtig, fastslår lederen af Kirkens Korshærs varmestue i Østergade, Heinz Wolf:

- De næste år vil ghettopakken give et enormt pres på de betalbare boliger. Så det er et flot signal at sende - også af boligselskaberne - at man vil fortsætte arbejdet med housing first, siger han.