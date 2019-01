Nattefrosten rammer gadesovere så hårdt, at de i sidste ende kan miste livet. Derfor har Beskæftigelses- og Socialforvaltningen, varmestuer og herberg lavet et kulde- og frostberedskab for at hjælpe de hjemløse.

Vinteren kan være en hård tid for gadesovere, altså hjemløse som sover i det fri. Specielt når temperaturen går i minus som i denne weekend, hvor nattetemperaturer kan komme ned på minus 5.

Med en let vind på 4 m/s føles minus 5 som minus 12 grader, og med så lave temperaturer kan det have alvorlige konsekvenser for helbredet at sove i det fri. Men ingen skal risikere at dø af kulde på gaden i Odense, og derfor har Beskæftigelses- og Socialforvaltningen lavet et vinterberedskab med et ekstra kulde- og frostberedskab i særligt kolde perioder.

Det kan sættes i værk fra dag til dag, alt afhængig af vejret, og her vil kommunens opsøgende medarbejdere være på gaden på skæve tidspunkter for at se, om der er hjemløse, som sover udenfor og har brug for hjælp.

Indsatsen er sat i værk efter sidste års hårde vinter og især marts måned, hvor kulden flere dage føltes ekstrem på grund af den såkaldte chillfaktor.