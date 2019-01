Det kan åbenbart lade sig gøre at blive hørt på streamingtjenesterne, selvom man ikke ligger på ugens top 20. Det erfarede dark country bandet Bound by Law, da de fandt ud af, at de i USA og Brasilien havde en del fans.

- Streaming har givet os en mulighed for at blive hørt ud over landets grænser. Vores genre har ikke mange lyttere i Danmark, så det er fedt, at vi kan nå længere ud, fortalte Mads Vilhjelm.

Alligevel holder bandet igen med at rose streaming til skyerne og prise fremtiden.

- Mange lyttere på streamingtjenesterne hører kun hitlisterne, og det kommer til at gå ud over dem, der ikke passer ind på top 20 listen. Man kan derfor ikke entydigt sige, at streaming er godt. Det er det uden tvivl for nogle, men for andre bliver det sværere at følge med, fortalte Jess Rahbek.

De var dog næsten ovenud tilfredse med dagens konference, der gav dem de fleste svar på, hvad man som musiker skal være opmærksom på i fremtiden.