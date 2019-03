Stadsarkivar Jørgen Thomsen kom med en opfordring til at dele sine historier fra Odense. Snart begynder arbejdet med at samle erindringer ind, der skal gøre det lettere for fremtidige generationer at forstå fortiden.

- Da vi sidst bad om erindringsbeskrivelser for odenseanerne, var dem vi fik ind erindringer fra 1900 til 1940'erne. Nu er turen kommet til jer. For hvis ikke I er med til at fortælle historien så forsvinder den, lød det fra Jørgen Thomsen til en stuvende fuld sal på Banegårdspladsen.

Og selv om Thomsen mandag aften skulle forsøge at koge de mange år ned til de mest finurlige og fantastiske historier i hans karriere, så var det alligevel svært ikke at se lige så meget frem som tilbage.

I 1933 var Louis Armstrong for første gang i Odense for at spille. Der var kun kvartfyldt til hans to orkester-koncerter, anmelderne skrev, det ikke havde noget med musik at gøre, og i en film, som blev optaget i København samme år, blev han introduceret som en brøleabe fra junglen, der lige var kommet ned fra træerne.

Lommebog fra KZ-lejren

Jørgen Thomsens tanke med opfordringen var at vise, at det er almindelige menneskers oplevelser og deres liv, der udgør en langt mere spændende historie end den det offentlige Danmark kan levere, med de oplysninger man nu har.

Da Stadsarkivet i 1990 udgav den allerførste udgave af Odense-bogen var det med uddrag fra den odenseanske politimand Laurits Rasmussens lommebog, som han skrev i skjul under sit halve år i en tysk koncentrationslejr under krigen.

- Vi fik den, fordi hans søn Per Rasmussen tænkte, at det måske var interessant for os. Den er helt unik. At tænke sig at han smuglede lommebogen med hele vejen og skrev i den hver dag. Den er et vigtigt vidnesbyrd.

Og mere hverdagsagtige oplevelser kan også bruges af fremtidige generationer mener Jørgen Thomsen.

- For eksempel er der mange der i dag har travlt med at nedgøre dem, der besluttede at rive en del af byen ned og bygge Thomas B. Thriges Gade. Men jeg tror ikke de var dummere end vi er i dag. Eksempelvis blev der revet masser af boliger ned i Adamsgade, hvor der stadig var lokum i gården. Det var noget de selv havde oplevet og derfor træf de nogle andre beslutninger, fordi deres forudsætninger var anderledes. Præcis som de er for os i dag, lød det.